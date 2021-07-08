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Суд арестовал участника Pussy Riot на 12 суток
Суд арестовал участника Pussy Riot на 12 суток - РИА Новости, 08.07.2021
Суд арестовал участника Pussy Riot на 12 суток
Тверской суд Москвы назначил арест 12 суток участнику группы Pussy Riot Александру Софееву, признав его виновным в мелком хулиганстве, сообщил РИА Новости его... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T19:58
2021-07-08T19:58
2021-07-08T19:58
россия
pussy riot
москва
происшествия
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы назначил арест 12 суток участнику группы Pussy Riot Александру Софееву, признав его виновным в мелком хулиганстве, сообщил РИА Новости его адвокат Мансур Гильманов."Тверской суд признал Софеева виновным и назначил ему наказание в виде 12 суток административного арест", - сказал защитник.Гильманов добавил, что "обязательно будет" обжаловать решение.Как рассказал РИА Новости адвокат, Софеев был задержан в среду в центре вакцинации, где делал прививку от COVID-19. Тем же утром он освободился из спецприемника после 15-дневного ареста, назначенного судом за мелкое хулиганство 23 июня.Софеев отрицает все обвинения и считает свое преследование необоснованным.
https://ria.ru/20210708/alekhina-1740504878.html
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россия, pussy riot, москва, происшествия
Суд арестовал участника Pussy Riot на 12 суток
Суд арестовал участника Pussy Riot Александра Софеева на 12 суток за мелкое хулиганство