На Алтае вынесли приговор мужчине, съевшему в суде явку с повинной
Жителю Алтая, который съел в зале суда явку с повинной, дали почти шесть лет колонии
БАРНАУЛ, 8 июл - РИА Новости. Житель Республики Алтай, который съел в зале суда явку с повинной, по совокупности приговоров проведёт за решёткой почти 6 лет, сообщили в СУСК по региону.
"Собранные следователями Турочакского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Республике Алтай доказательства признаны достаточными для вынесения судом приговора в отношении 36-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 294 УК РФ (вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия)… Суд… с учетом имеющегося наказания по предыдущему приговору по совокупности назначил наказание в виде 5 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
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Сам инцидент произошёл в 2020 году. Как сообщалось ранее, 36-летнего местного жителя в очередной раз судили за хищение. Мужчина находился за металлическим ограждением и знакомился с материалами дела. Неожиданно он выхватил из папки свою явку с повинной, разорвал на мелкие кусочки и съел.
"Однако это не помогло мужчине, поскольку указанное доказательство по делу было восстановлено в установленном законом порядке, судом в отношении него был постановлен обвинительный приговор", - уточняют в СУСК.
Ранее в СУСК по региону РИА Новости сообщили, что сразу после поедания явки с повинной жителя Алтая осудили на 5 лет и 1 месяц колонии. Таким образом, за необычный перекус мужчине придётся провести за решеткой дополнительные 7 месяцев.