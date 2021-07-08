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На Алтае вынесли приговор мужчине, съевшему в суде явку с повинной
На Алтае вынесли приговор мужчине, съевшему в суде явку с повинной - РИА Новости, 08.07.2021
На Алтае вынесли приговор мужчине, съевшему в суде явку с повинной
Житель Республики Алтай, который съел в зале суда явку с повинной, по совокупности приговоров проведёт за решёткой почти 6 лет, сообщили в СУСК по региону. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T18:45
2021-07-08T18:45
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика алтай
происшествия
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БАРНАУЛ, 8 июл - РИА Новости. Житель Республики Алтай, который съел в зале суда явку с повинной, по совокупности приговоров проведёт за решёткой почти 6 лет, сообщили в СУСК по региону."Собранные следователями Турочакского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Республике Алтай доказательства признаны достаточными для вынесения судом приговора в отношении 36-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 294 УК РФ (вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия)… Суд… с учетом имеющегося наказания по предыдущему приговору по совокупности назначил наказание в виде 5 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.Сам инцидент произошёл в 2020 году. Как сообщалось ранее, 36-летнего местного жителя в очередной раз судили за хищение. Мужчина находился за металлическим ограждением и знакомился с материалами дела. Неожиданно он выхватил из папки свою явку с повинной, разорвал на мелкие кусочки и съел."Однако это не помогло мужчине, поскольку указанное доказательство по делу было восстановлено в установленном законом порядке, судом в отношении него был постановлен обвинительный приговор", - уточняют в СУСК.Ранее в СУСК по региону РИА Новости сообщили, что сразу после поедания явки с повинной жителя Алтая осудили на 5 лет и 1 месяц колонии. Таким образом, за необычный перекус мужчине придётся провести за решеткой дополнительные 7 месяцев.
https://ria.ru/20210429/sud-1730552989.html
https://ria.ru/20210526/altay-1733960933.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), республика алтай, происшествия
На Алтае вынесли приговор мужчине, съевшему в суде явку с повинной
18:45 08.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Жителю Алтая, который съел в зале суда явку с повинной, дали почти шесть лет колонии

Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 8 июл - РИА Новости. Житель Республики Алтай, который съел в зале суда явку с повинной, по совокупности приговоров проведёт за решёткой почти 6 лет, сообщили в СУСК по региону.
"Собранные следователями Турочакского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Республике Алтай доказательства признаны достаточными для вынесения судом приговора в отношении 36-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 294 УК РФ (вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия)… Суд… с учетом имеющегося наказания по предыдущему приговору по совокупности назначил наказание в виде 5 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
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Сам инцидент произошёл в 2020 году. Как сообщалось ранее, 36-летнего местного жителя в очередной раз судили за хищение. Мужчина находился за металлическим ограждением и знакомился с материалами дела. Неожиданно он выхватил из папки свою явку с повинной, разорвал на мелкие кусочки и съел.
"Однако это не помогло мужчине, поскольку указанное доказательство по делу было восстановлено в установленном законом порядке, судом в отношении него был постановлен обвинительный приговор", - уточняют в СУСК.
Ранее в СУСК по региону РИА Новости сообщили, что сразу после поедания явки с повинной жителя Алтая осудили на 5 лет и 1 месяц колонии. Таким образом, за необычный перекус мужчине придётся провести за решеткой дополнительные 7 месяцев.
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