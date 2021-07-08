https://ria.ru/20210708/sud-1740436525.html

Житель Чебоксар, жаривший сосиски на Вечном огне, предстанет перед судом

Житель Чебоксар, жаривший сосиски на Вечном огне, предстанет перед судом - РИА Новости, 08.07.2021

Житель Чебоксар, жаривший сосиски на Вечном огне, предстанет перед судом

Парень, жаривший вместе с приятелями сосиски на Вечном огне в мемориальном комплексе в Чебоксарах, предстанет перед судом по обвинению в осквернении символов... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T14:09

2021-07-08T14:09

2021-07-08T14:09

россия

чувашская республика (чувашия)

чебоксары

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июл — РИА Новости. Парень, жаривший вместе с приятелями сосиски на Вечном огне в мемориальном комплексе в Чебоксарах, предстанет перед судом по обвинению в осквернении символов воинской славы России, сообщает прокуратура Чувашии.Снятое у мемориала в Чебоксарах видео, на котором молодой человек со смехом жарит сосиски в пламени Вечного огня у памятника воинам, погибшим в Великую Отечественную войну, было опубликовано в Instagram в октябре 2020 года. В полиции произошедшее назвали "актом вандализма", злоумышленником оказался гражданин, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Было возбуждено уголовное дело."Прокуратура Чувашии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Чебоксар. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России). После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Верховный суд Чувашской республики", - говорится в сообщении.Ему грозит до трех лет лишения свободы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210514/vechnyy_ogon-1732333583.html

россия

чувашская республика (чувашия)

чебоксары

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россия, чувашская республика (чувашия), чебоксары, происшествия