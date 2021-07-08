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Житель Чебоксар, жаривший сосиски на Вечном огне, предстанет перед судом
Житель Чебоксар, жаривший сосиски на Вечном огне, предстанет перед судом - РИА Новости, 08.07.2021
Житель Чебоксар, жаривший сосиски на Вечном огне, предстанет перед судом
Парень, жаривший вместе с приятелями сосиски на Вечном огне в мемориальном комплексе в Чебоксарах, предстанет перед судом по обвинению в осквернении символов... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T14:09
2021-07-08T14:09
россия
чувашская республика (чувашия)
чебоксары
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июл — РИА Новости. Парень, жаривший вместе с приятелями сосиски на Вечном огне в мемориальном комплексе в Чебоксарах, предстанет перед судом по обвинению в осквернении символов воинской славы России, сообщает прокуратура Чувашии.Снятое у мемориала в Чебоксарах видео, на котором молодой человек со смехом жарит сосиски в пламени Вечного огня у памятника воинам, погибшим в Великую Отечественную войну, было опубликовано в Instagram в октябре 2020 года. В полиции произошедшее назвали "актом вандализма", злоумышленником оказался гражданин, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Было возбуждено уголовное дело."Прокуратура Чувашии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Чебоксар. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России). После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Верховный суд Чувашской республики", - говорится в сообщении.Ему грозит до трех лет лишения свободы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210514/vechnyy_ogon-1732333583.html
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чувашская республика (чувашия)
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россия, чувашская республика (чувашия), чебоксары, происшествия
Житель Чебоксар, жаривший сосиски на Вечном огне, предстанет перед судом
14:09 08.07.2021
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСкульптура "Фемида" у входа в здание Красноярского краевого суда
Скульптура Фемида у входа в здание Красноярского краевого суда - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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В Чебоксарах будут судить местного жителя, жарившего сосиски на Вечном огне

Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июл — РИА Новости. Парень, жаривший вместе с приятелями сосиски на Вечном огне в мемориальном комплексе в Чебоксарах, предстанет перед судом по обвинению в осквернении символов воинской славы России, сообщает прокуратура Чувашии.
Снятое у мемориала в Чебоксарах видео, на котором молодой человек со смехом жарит сосиски в пламени Вечного огня у памятника воинам, погибшим в Великую Отечественную войну, было опубликовано в Instagram в октябре 2020 года. В полиции произошедшее назвали "актом вандализма", злоумышленником оказался гражданин, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Было возбуждено уголовное дело.
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"Прокуратура Чувашии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Чебоксар. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России). После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Верховный суд Чувашской республики", - говорится в сообщении.
Ему грозит до трех лет лишения свободы.
 
РоссияЧувашская Республика (Чувашия)ЧебоксарыПроисшествия
 
 
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