https://ria.ru/20210708/sud-1740393365.html

Суд смягчил наказание третьему лжесвидетелю по делу Ефремова

Суд смягчил наказание третьему лжесвидетелю по делу Ефремова - РИА Новости, 08.07.2021

Суд смягчил наказание третьему лжесвидетелю по делу Ефремова

Московский городской суд назначил штраф в 50 тысяч рублей Андрею Гаеву, давшему ложные свидетельские показания на процессе по делу актера Михаила Ефремова,... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T10:55

2021-07-08T10:55

2021-07-08T10:55

теван бадасян

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

московский городской суд

москва

происшествия

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Московский городской суд назначил штраф в 50 тысяч рублей Андрею Гаеву, давшему ложные свидетельские показания на процессе по делу актера Михаила Ефремова, сообщили РИА Новости в суде.В апреле Пресненский суд Москвы приговорил Гаева к полутора годам исправительных работ."Суд апелляционной инстанции постановил изменить приговор Пресненского суда, признать в качестве смягчающих наказание данные о наличии инвалидности I группы и назначить наказание в виде штрафа 50 тысяч рублей. В остальной части приговор оставлен без изменения, жалобы – без удовлетворения", - сказали в суде.В среду Мосгорсуд утвердил наказания в виде исправительных работ другим двум лжесвидетелям: Александру Кобцу – сроком на 1,5 года, Тевану Бадасяну – на год.Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.В ходе процесса по делу о смертельной аварии Андрей Гаев и его друг, слепой на один глаз свидетель Александр Кобец, которые якобы были на месте ДТП, указывали, что актер выходил со стороны пассажирского сиденья, но суд не принял во внимание их показания. При этом Кобец признавал, что в момент аварии был нетрезв. По его словам, они с другом выпили до этого на двоих 1,5 литра крепкого пива "Балтика 9".Еще один свидетель защиты Теван Бадасян в суде рассказал, что в день ЧП он видел машину Ефремова, но актера там якобы не было, а был какой-то незнакомец - "человек сел на заднее сиденье, ни впереди, ни за рулем не было никого вообще, это был высокий человек в бейсболке".Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защитники, представляющие интересы как Ефремова, так и потерпевших, лишились адвокатского статуса.

https://ria.ru/20210629/efremov-1739011929.html

москва

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теван бадасян, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, московский городской суд, москва, происшествия