https://ria.ru/20210708/stoimost-1740513214.html
Названа стоимость проезда по ЦКАД-1
Названа стоимость проезда по ЦКАД-1 - РИА Новости, 08.07.2021
Названа стоимость проезда по ЦКАД-1
Стоимость проезда по участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-1) для легковых автомобилей составит порядка 3 рублей за 1 километр, для грузовиков - 9... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T20:00
2021-07-08T20:00
2021-07-08T20:22
россия
автодор
вячеслав петушенко
калужское шоссе
владимир путин
общество
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Стоимость проезда по участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-1) для легковых автомобилей составит порядка 3 рублей за 1 километр, для грузовиков - 9 рублей, сообщил журналистам глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.Президент РФ Владимир Путин в четверг запустил движение по заключительному участку Центральной кольцевой автодороги - 25 километрам из 49,5 километров ЦКАД-1. Этот участок закольцевал трассу - таким образом, движение теперь открыто по всем 336 километрам автомагистрали."На сегодняшний день проезд легкового транспорта стоит порядка 3 рублей, грузовики в три раза больше", - сказал он.Он также напомнил, что на ЦКАДе действует система безбарьерного взимания платы "Свободный поток", которая позволяет двигаться без остановки у рамок оплаты.ЦКАД-1 начинается от трассы М-4 и заканчивается возле деревни Лисинцево Наро-Фоминского городского округа. Также имеет пересечения с развязками с М-2 и Калужским шоссе. Протяженность участка составляет 49,5 километра. Допустимая скорость движения - 110 километров в час.
https://ria.ru/20210708/tskad-1740501334.html
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россия, автодор, вячеслав петушенко, калужское шоссе, владимир путин, общество
Названа стоимость проезда по ЦКАД-1
20:00 08.07.2021 (обновлено: 20:22 08.07.2021)
Стоимость проезда по ЦКАД-1 для легковых автомобилей составит примерно три рубля за километр