Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210708/stoimost-1740513214.html
Названа стоимость проезда по ЦКАД-1
Названа стоимость проезда по ЦКАД-1 - РИА Новости, 08.07.2021
Названа стоимость проезда по ЦКАД-1
Стоимость проезда по участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-1) для легковых автомобилей составит порядка 3 рублей за 1 километр, для грузовиков - 9... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T20:00
2021-07-08T20:22
россия
автодор
вячеслав петушенко
калужское шоссе
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740489143_0:111:3245:1936_1920x0_80_0_0_a3cbaf78e0fd21be04bda33e89aa9aab.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Стоимость проезда по участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-1) для легковых автомобилей составит порядка 3 рублей за 1 километр, для грузовиков - 9 рублей, сообщил журналистам глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.Президент РФ Владимир Путин в четверг запустил движение по заключительному участку Центральной кольцевой автодороги - 25 километрам из 49,5 километров ЦКАД-1. Этот участок закольцевал трассу - таким образом, движение теперь открыто по всем 336 километрам автомагистрали."На сегодняшний день проезд легкового транспорта стоит порядка 3 рублей, грузовики в три раза больше", - сказал он.Он также напомнил, что на ЦКАДе действует система безбарьерного взимания платы "Свободный поток", которая позволяет двигаться без остановки у рамок оплаты.ЦКАД-1 начинается от трассы М-4 и заканчивается возле деревни Лисинцево Наро-Фоминского городского округа. Также имеет пересечения с развязками с М-2 и Калужским шоссе. Протяженность участка составляет 49,5 километра. Допустимая скорость движения - 110 километров в час.
https://ria.ru/20210708/tskad-1740501334.html
россия
калужское шоссе
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740489143_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_35950ec1bd361eff06c69fe54d2db70c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, автодор, вячеслав петушенко, калужское шоссе, владимир путин, общество
Названа стоимость проезда по ЦКАД-1
20:00 08.07.2021 (обновлено: 20:22 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей на ЦКАД в Москве
Движение автомобилей на ЦКАД в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

Стоимость проезда по ЦКАД-1 для легковых автомобилей составит примерно три рубля за километр

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Стоимость проезда по участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-1) для легковых автомобилей составит порядка 3 рублей за 1 километр, для грузовиков - 9 рублей, сообщил журналистам глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.
Президент РФ Владимир Путин в четверг запустил движение по заключительному участку Центральной кольцевой автодороги - 25 километрам из 49,5 километров ЦКАД-1. Этот участок закольцевал трассу - таким образом, движение теперь открыто по всем 336 километрам автомагистрали.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии ввода в эксплуатацию Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
Вчера, 18:46
Путин проехал по ЦКАД
"На сегодняшний день проезд легкового транспорта стоит порядка 3 рублей, грузовики в три раза больше", - сказал он.
Он также напомнил, что на ЦКАДе действует система безбарьерного взимания платы "Свободный поток", которая позволяет двигаться без остановки у рамок оплаты.
ЦКАД-1 начинается от трассы М-4 и заканчивается возле деревни Лисинцево Наро-Фоминского городского округа. Также имеет пересечения с развязками с М-2 и Калужским шоссе. Протяженность участка составляет 49,5 километра. Допустимая скорость движения - 110 километров в час.
Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
Вчера, 17:35Инфографика
Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД)
Инфографика
Посмотреть
 
РоссияАвтодорВячеслав ПетушенкоКалужское шоссеВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:32Организаторам концерта Арбениной в Москве грозит штраф до миллиона рублей
08:31При пожаре на фабрике в Бангладеш погибли три человека
08:27В Казахстане задержали медработников за продажу паспортов вакцинации
08:26В Курске девятилетний мальчик ушел гулять и пропал
08:21"Ростех" разработает парашюты для многоразовых ракет
08:13В правительстве Бурятии заявили, что локдаун снизил заболеваемость
08:12В московских поликлиниках увеличили точность диагнозов с помощью ИИ
08:10В Мексике потребовали расследовать тайную передачу денег брату президента
08:03Бурятия с 12 июля отменит локдаун
08:00Выложили карты на стол. Для чего Польша заманивает белорусов
07:45Задержанные американцы назвали цель нападения на президента Гаити
07:17Мать Винника просит правительство Греции вернуть сына к детям в Россию
07:13Мать Винника рассказала об условиях содержания сына во французской тюрьме
07:11Россияне рассказали, к чему приводят напряженные отношения с начальством
07:08Мать Винника рассказала, когда его освободят из тюрьмы во Франции
06:38Подозреваемых в убийстве президента Гаити задержали в посольстве Тайваня
06:35Эксперты объяснили, как безопасно заказывать услуги в интернете
06:24Пострадавшие при ЧП с самолетом в ЯНАО находятся в реанимации
06:21В МИД России рассказали об одной из наиболее острых проблем Ливии
06:20Россияне потратили 6,7 миллиарда рублей на детские туры с кешбэком
Лента новостейМолния