https://ria.ru/20210708/spartakiada-1740410835.html

Спартакиада "Игры Манчаары" Якутии вошла в федеральный проект

Спартакиада "Игры Манчаары" Якутии вошла в федеральный проект - РИА Новости, 08.07.2021

Спартакиада "Игры Манчаары" Якутии вошла в федеральный проект

Спартакиада по национальным видам спорта "Игры Манчаары" Якутии вошла в федеральный проект, старт всероссийскому мероприятию в поддержку олимпийцев дали министр РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T12:16

2021-07-08T12:16

2021-07-08T12:16

республика саха (якутия)

россия

олег матыцин

станислав поздняков

горный улус

общество

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ЯКУТСК, 8 июл – РИА Новости. Спартакиада по национальным видам спорта "Игры Манчаары" Якутии вошла в федеральный проект, старт всероссийскому мероприятию в поддержку олимпийцев дали министр спорта РФ Олег Матыцин и президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков, сообщил глава республики в своем канале в Telegram.Ранее сообщалось о том, что XXI Спартакиада по национальным видам спорта пройдет с 7 по 11 июля в селе Бердигестях Горного улуса.По словам главы региона, развитие национальных видов спорта всегда являлось приоритетным для Якутии. "Игры Манчаары" в республике не зря называют якутской олимпиадой, в соревнованиях участвуют сборные команды всех районов республики, которые ждут этого события 4 года."Уникальность спартакиады этого года в том, что Игры вошли в федеральный проект "Спорт – норма жизни" как спортивное событие, способствующее популяризации физической культуры и активного образа жизни. В рамках проекта именно с Горного улуса началось Всероссийское мероприятие "Спорт-норма тур 21", которое направлено в поддержку олимпийцев, а также на создание и улучшение условий для занятий физической активностью всех жителей России. Старт проекту дали наши высокие гости – министр спорта РФ Олег Матыцин и президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков, которые впервые вместе приехали в Якутию", - рассказал Николаев.Глава республики отметил, что для проведения спартакиады строго соблюдены все требуемые меры безопасности. Соревнования проводятся без зрителей, Игры транслируются на каналах местной телерадиовещательной компании.

https://ria.ru/20210707/kredit-1740212810.html

https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1740124582.html

россия

горный улус

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россия, олег матыцин, станислав поздняков, горный улус, общество