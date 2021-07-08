https://ria.ru/20210708/spamery-1740365843.html

Специалист объяснил, как спамеры и рекламщики узнают о ваших интересах

Специалист объяснил, как спамеры и рекламщики узнают о ваших интересах - РИА Новости, 08.07.2021

Специалист объяснил, как спамеры и рекламщики узнают о ваших интересах

Спам-телефонию активно банки, телеком-операторы и маленькие компании в сфере услуг. Всем им для привлечение новых клиентов, нужны данные о нас с вами, чтобы... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T03:18

2021-07-08T03:18

2021-07-08T03:18

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Спам-телефонию активно банки, телеком-операторы и маленькие компании в сфере услуг. Всем им для привлечение новых клиентов, нужны данные о нас с вами, чтобы составлять эффективные адресные маркетинговые предложения. Например, предлагать кредит на миллион рублей тому, кто интересовался загородной недвижимостью. Откуда отделы "холодных звонков" берут номера и как узнают, чем интересуются люди, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор Motive agency&production Сергей Житинец.По его словам, существует два основных способа получения данных – клиентские базы данных и cookie.А cookie-данные формируются по поведенческим признакам и содержат интересы, запросы, транзакции на сайтах. Житинец считает, что скрыть от спамеров и рекламщиков информацию о себе можно, если завести новый телефонный номер, нигде не оставлять персональные данные, регулярно чистить cookie-данные, а также заполнить заявку в Яндексе на удаление персональных данных.

https://ria.ru/20210707/moshennichestvo-1740191086.html

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2021

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