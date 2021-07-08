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Специалист объяснил, как спамеры и рекламщики узнают о ваших интересах
Специалист объяснил, как спамеры и рекламщики узнают о ваших интересах - РИА Новости, 08.07.2021
Специалист объяснил, как спамеры и рекламщики узнают о ваших интересах
Спам-телефонию активно банки, телеком-операторы и маленькие компании в сфере услуг. Всем им для привлечение новых клиентов, нужны данные о нас с вами, чтобы... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T03:18
2021-07-08T03:18
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Спам-телефонию активно банки, телеком-операторы и маленькие компании в сфере услуг. Всем им для привлечение новых клиентов, нужны данные о нас с вами, чтобы составлять эффективные адресные маркетинговые предложения. Например, предлагать кредит на миллион рублей тому, кто интересовался загородной недвижимостью. Откуда отделы "холодных звонков" берут номера и как узнают, чем интересуются люди, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор Motive agency&amp;production Сергей Житинец.По его словам, существует два основных способа получения данных – клиентские базы данных и cookie.А cookie-данные формируются по поведенческим признакам и содержат интересы, запросы, транзакции на сайтах. Житинец считает, что скрыть от спамеров и рекламщиков информацию о себе можно, если завести новый телефонный номер, нигде не оставлять персональные данные, регулярно чистить cookie-данные, а также заполнить заявку в Яндексе на удаление персональных данных.
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россия, яндекс, технологии
Специалист объяснил, как спамеры и рекламщики узнают о ваших интересах
03:18 08.07.2021
 
© Flickr / comedy_noseСпам
Спам - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© Flickr / comedy_nose

Эксперт заявил, что спамеры и рекламщики собирают информацию с помощью баз данных и cookie

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Спам-телефонию активно банки, телеком-операторы и маленькие компании в сфере услуг. Всем им для привлечение новых клиентов, нужны данные о нас с вами, чтобы составлять эффективные адресные маркетинговые предложения. Например, предлагать кредит на миллион рублей тому, кто интересовался загородной недвижимостью. Откуда отделы "холодных звонков" берут номера и как узнают, чем интересуются люди, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор Motive agency&production Сергей Житинец.
По его словам, существует два основных способа получения данных – клиентские базы данных и cookie.
"В первом случае телефонные спамеры покупают персональные данные у компаний-агрегаторов, которые в свою очередь собирают информацию о своих покупателях и клиентах. Поскольку для рекламных кампаний могут быть интересны разные аудитории, данные собираются не только о людях с высоким доходом, но и о тех, кто имеет средний и ниже среднего доход", – объясняет эксперт.
А cookie-данные формируются по поведенческим признакам и содержат интересы, запросы, транзакции на сайтах.
Житинец считает, что скрыть от спамеров и рекламщиков информацию о себе можно, если завести новый телефонный номер, нигде не оставлять персональные данные, регулярно чистить cookie-данные, а также заполнить заявку в Яндексе на удаление персональных данных.
Спам - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
Вчера, 04:01
Россиян предупредили о новой уловке мошенников
 
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