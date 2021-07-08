https://ria.ru/20210708/sotrudnichestvo-1740357396.html
Time: основатель ЧВК Blackwater предлагал Украине крупные сделки
Time: основатель ЧВК Blackwater предлагал Украине крупные сделки - РИА Новости, 08.07.2021
Time: основатель ЧВК Blackwater предлагал Украине крупные сделки
Основатель военной компании Blackwater Эрик Принс предлагал Украине крупные сделки в обороной сфере, пишет журнал Time со ссылкой на многочисленные источники и... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T00:08
2021-07-08T00:08
2021-07-08T06:21
принс (принс роджерс нельсон)
blackwater
украина
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Основатель военной компании Blackwater Эрик Принс предлагал Украине крупные сделки в обороной сфере, пишет журнал Time со ссылкой на многочисленные источники и документы.По его данным, Принс воспринимался как лицо, близкое к президенту Дональду Трампу, который назначил сестру Принса Бетси Девос министром образования США. При этом у украинских властей вызывало подозрение то обстоятельство, что Принс в своих сделках опирался на Андрея Деркача и Андрея Артеменко, против которых возбуждено уголовное дело в США и которых подозревали к опровергаемому Москвой "российскому вмешательству" в выборы в Штатах.Деркач и Артеменко подтвердили изданию факт работы с Принсом.Планы Принса не осуществились в основном потому, что Трамп не был переизбран на второй срок, пишет журнал.Принс основал и руководил частной военной компанией Blackwater (сейчас называется Academi) до ее продажи в 2010 году. Компания известна участием в боевых действиях в разных странах мира и резней мирных жителей в Ираке, за которую четверо ее сотрудников были осуждены на сроки вплоть до пожизненного. С одного из них приговор был снят, а еще троих помиловал тогдашний президент Трамп.Бывший советник президента Украины Владимира Зеленского Игорь Новиков подтвердил изданию факт встречи с Принсем 23 февраля 2020 года.Полный план Принса для оборонной индустрии Украины, составленный в июне 2020 года, предполагал инвестиции и прибыли до 10 миллиардов долларов, пишет Time.По оценке журнала, если бы сделки с участием Принса реализовались, это дало бы ему ведущую роль в конфликте на востоке Украины.Сообщается, что в ноябре 2019 года Принс конкурировал в тендере на покупку авиационного предприятия "Мотор Сич". При этом Артеменко утверждал в интервью изданию, что это могло помочь решению конфликта на востоке Украины путем возможной интеграции украинских авиатехнологий с российскими. Однако эта идея поддержки на Украине не получила.Новиков сказал изданию, что некоторые советники президента Зеленского хотели с помощью Принса наладить отношения с администрацией Трампа, которые ухудшились из-за предполагаемого давления Трампа на Зеленского с требованием помочь против политического противника Трампа Джо Байдена. За это предполагаемое давление палата представителей США вынесла Трампу импичмент, но сенат его оправдал голосами коллег-республиканцев.Утверждается, что в июне 2020 года Принс, прилетевший из Минска, встречался с главой администрации Зеленского Андреем Ермаком. Ермак подтвердил изданию факт встречи. После этого юридическая фирма, близкая к украинскому правительству, занялась подготовкой возможной сделки по покупке "Мотор Сич", пишет Time. Однако работа приостановилась после того, как шансы Трампа на переизбрание уменьшились. В сентябре 2020 года США ввели санкции против Деркача, а агенты ФБР появились в доме Артеменко в Вашингтоне и стали расспрашивать о его работе с Эриком Принсом, сообщает издание со ссылкой на самого Артеменко.Каково состояние предложенных Принсом проектов в данный момент, неясно, констатирует Time.
https://ria.ru/20210325/ukraina-1602731858.html
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принс (принс роджерс нельсон) , blackwater, украина, в мире
Time: основатель ЧВК Blackwater предлагал Украине крупные сделки
00:08 08.07.2021 (обновлено: 06:21 08.07.2021)
Time: основатель частной военной компании Blackwater Принс предлагал Украине крупные сделки
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости.
Основатель военной компании Blackwater
Эрик Принс предлагал Украине
крупные сделки в обороной сфере, пишет журнал Time
со ссылкой на многочисленные источники и документы.
"Одно из предложений было создать новую частную военную компанию, которая стала бы набирать военных из числа ветеранов продолжающейся войны на востоке Украины. Другая сделка должна была создать новую фабрику по производству боеприпасов на Украине, а третья должна была консолидировать ведущие авиационные и аэрокосмические фирмы Украины в консорциум, который должен был конкурировать с фирмами вроде Boeing и Airbus", - сообщает издание.
По его данным, Принс
воспринимался как лицо, близкое к президенту Дональду Трампу, который назначил сестру Принса Бетси Девос министром образования США. При этом у украинских властей вызывало подозрение то обстоятельство, что Принс в своих сделках опирался на Андрея Деркача и Андрея Артеменко, против которых возбуждено уголовное дело в США и которых подозревали к опровергаемому Москвой "российскому вмешательству" в выборы в Штатах.
Деркач и Артеменко подтвердили изданию факт работы с Принсом.
Планы Принса не осуществились в основном потому, что Трамп не был переизбран на второй срок, пишет журнал.
Принс основал и руководил частной военной компанией Blackwater (сейчас называется Academi) до ее продажи в 2010 году. Компания известна участием в боевых действиях в разных странах мира и резней мирных жителей в Ираке, за которую четверо ее сотрудников были осуждены на сроки вплоть до пожизненного. С одного из них приговор был снят, а еще троих помиловал тогдашний президент Трамп.
Бывший советник президента Украины Владимира Зеленского Игорь Новиков подтвердил изданию факт встречи с Принсем 23 февраля 2020 года.
Полный план Принса для оборонной индустрии Украины, составленный в июне 2020 года, предполагал инвестиции и прибыли до 10 миллиардов долларов, пишет Time.
По оценке журнала, если бы сделки с участием Принса реализовались, это дало бы ему ведущую роль в конфликте на востоке Украины.
Сообщается, что в ноябре 2019 года Принс конкурировал в тендере на покупку авиационного предприятия "Мотор Сич". При этом Артеменко утверждал в интервью изданию, что это могло помочь решению конфликта на востоке Украины путем возможной интеграции украинских авиатехнологий с российскими. Однако эта идея поддержки на Украине не получила.
Новиков сказал изданию, что некоторые советники президента Зеленского хотели с помощью Принса наладить отношения с администрацией Трампа, которые ухудшились из-за предполагаемого давления Трампа на Зеленского с требованием помочь против политического противника Трампа Джо Байдена. За это предполагаемое давление палата представителей США вынесла Трампу импичмент, но сенат его оправдал голосами коллег-республиканцев.
Утверждается, что в июне 2020 года Принс, прилетевший из Минска, встречался с главой администрации Зеленского Андреем Ермаком. Ермак подтвердил изданию факт встречи. После этого юридическая фирма, близкая к украинскому правительству, занялась подготовкой возможной сделки по покупке "Мотор Сич", пишет Time. Однако работа приостановилась после того, как шансы Трампа на переизбрание уменьшились. В сентябре 2020 года США ввели санкции против Деркача, а агенты ФБР появились в доме Артеменко в Вашингтоне и стали расспрашивать о его работе с Эриком Принсом, сообщает издание со ссылкой на самого Артеменко.
Каково состояние предложенных Принсом проектов в данный момент, неясно, констатирует Time.