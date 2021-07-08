https://ria.ru/20210708/sotrudnichestvo-1740357396.html

Time: основатель ЧВК Blackwater предлагал Украине крупные сделки

Time: основатель ЧВК Blackwater предлагал Украине крупные сделки - РИА Новости, 08.07.2021

Time: основатель ЧВК Blackwater предлагал Украине крупные сделки

Основатель военной компании Blackwater Эрик Принс предлагал Украине крупные сделки в обороной сфере, пишет журнал Time со ссылкой на многочисленные источники и... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T00:08

2021-07-08T00:08

2021-07-08T06:21

принс (принс роджерс нельсон)

blackwater

украина

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Основатель военной компании Blackwater Эрик Принс предлагал Украине крупные сделки в обороной сфере, пишет журнал Time со ссылкой на многочисленные источники и документы.По его данным, Принс воспринимался как лицо, близкое к президенту Дональду Трампу, который назначил сестру Принса Бетси Девос министром образования США. При этом у украинских властей вызывало подозрение то обстоятельство, что Принс в своих сделках опирался на Андрея Деркача и Андрея Артеменко, против которых возбуждено уголовное дело в США и которых подозревали к опровергаемому Москвой "российскому вмешательству" в выборы в Штатах.Деркач и Артеменко подтвердили изданию факт работы с Принсом.Планы Принса не осуществились в основном потому, что Трамп не был переизбран на второй срок, пишет журнал.Принс основал и руководил частной военной компанией Blackwater (сейчас называется Academi) до ее продажи в 2010 году. Компания известна участием в боевых действиях в разных странах мира и резней мирных жителей в Ираке, за которую четверо ее сотрудников были осуждены на сроки вплоть до пожизненного. С одного из них приговор был снят, а еще троих помиловал тогдашний президент Трамп.Бывший советник президента Украины Владимира Зеленского Игорь Новиков подтвердил изданию факт встречи с Принсем 23 февраля 2020 года.Полный план Принса для оборонной индустрии Украины, составленный в июне 2020 года, предполагал инвестиции и прибыли до 10 миллиардов долларов, пишет Time.По оценке журнала, если бы сделки с участием Принса реализовались, это дало бы ему ведущую роль в конфликте на востоке Украины.Сообщается, что в ноябре 2019 года Принс конкурировал в тендере на покупку авиационного предприятия "Мотор Сич". При этом Артеменко утверждал в интервью изданию, что это могло помочь решению конфликта на востоке Украины путем возможной интеграции украинских авиатехнологий с российскими. Однако эта идея поддержки на Украине не получила.Новиков сказал изданию, что некоторые советники президента Зеленского хотели с помощью Принса наладить отношения с администрацией Трампа, которые ухудшились из-за предполагаемого давления Трампа на Зеленского с требованием помочь против политического противника Трампа Джо Байдена. За это предполагаемое давление палата представителей США вынесла Трампу импичмент, но сенат его оправдал голосами коллег-республиканцев.Утверждается, что в июне 2020 года Принс, прилетевший из Минска, встречался с главой администрации Зеленского Андреем Ермаком. Ермак подтвердил изданию факт встречи. После этого юридическая фирма, близкая к украинскому правительству, занялась подготовкой возможной сделки по покупке "Мотор Сич", пишет Time. Однако работа приостановилась после того, как шансы Трампа на переизбрание уменьшились. В сентябре 2020 года США ввели санкции против Деркача, а агенты ФБР появились в доме Артеменко в Вашингтоне и стали расспрашивать о его работе с Эриком Принсом, сообщает издание со ссылкой на самого Артеменко.Каково состояние предложенных Принсом проектов в данный момент, неясно, констатирует Time.

https://ria.ru/20210325/ukraina-1602731858.html

https://ria.ru/20201030/sily-1582249780.html

украина

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принс (принс роджерс нельсон) , blackwater, украина, в мире