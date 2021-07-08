https://ria.ru/20210708/snyder-1740226796.html

Зак Снайдер снимет межгалактический блокбастер, пишут СМИ

Зак Снайдер снимет межгалактический блокбастер, пишут СМИ - РИА Новости, 08.07.2021

Зак Снайдер снимет межгалактический блокбастер, пишут СМИ

Американский режиссер Зак Снайдер ("Лига справедливости", "Человек из стали") снимет для Netflix научно-фантастический блокбастер "Мятежная луна" ("Rebel... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T06:30

2021-07-08T06:30

2021-07-08T06:30

netflix

джордж лукас

культура

кино и сериалы

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740228212_0:0:3039:1710_1920x0_80_0_0_cf6b90feedd16a4429ee450541076ce8.jpg

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Американский режиссер Зак Снайдер ("Лига справедливости", "Человек из стали") снимет для Netflix научно-фантастический блокбастер "Мятежная луна" ("Rebel moon"), сообщает THR.По информации издания, Снайдер также станет соавтором сценария вместе с Шеем Хаттеном и Куртом Йонстадом, с которыми ранее работал над своим фильмом "300 спартанцев".В THR отмечают, что предстоящая картина будет вдохновлена работами японского режиссера Акиры Курасавы и франшизой Джорджа Лукаса "Звездные войны".В фильме действие развернется на краю галактики, где мирному поселению начинает угрожать армия могущественного тирана по имени Балисариус. Спасти родные места жителям поможет девушка с загадочным прошлым. Она отправиться в путешествие по соседним планетам, чтобы найти воинов. Дата выхода ленты и актерский состав пока не раскрыли. В мае этого года на Netflix вышел боевик Зака Снайдера "Армия мертвецов". За первые четыре недели фильм с элементами хоррора посмотрели 72 миллиона раз, благодаря чему он вошел в десятку самых просматриваемых картин на платформе.

https://ria.ru/20210527/oshibka-1734304149.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

netflix, джордж лукас, кино и сериалы, новости культуры