https://ria.ru/20210708/snyder-1740226796.html
Зак Снайдер снимет межгалактический блокбастер, пишут СМИ
Зак Снайдер снимет межгалактический блокбастер, пишут СМИ - РИА Новости, 08.07.2021
Зак Снайдер снимет межгалактический блокбастер, пишут СМИ
Американский режиссер Зак Снайдер ("Лига справедливости", "Человек из стали") снимет для Netflix научно-фантастический блокбастер "Мятежная луна" ("Rebel... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T06:30
2021-07-08T06:30
2021-07-08T06:30
netflix
джордж лукас
культура
кино и сериалы
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740228212_0:0:3039:1710_1920x0_80_0_0_cf6b90feedd16a4429ee450541076ce8.jpg
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Американский режиссер Зак Снайдер ("Лига справедливости", "Человек из стали") снимет для Netflix научно-фантастический блокбастер "Мятежная луна" ("Rebel moon"), сообщает THR.По информации издания, Снайдер также станет соавтором сценария вместе с Шеем Хаттеном и Куртом Йонстадом, с которыми ранее работал над своим фильмом "300 спартанцев".В THR отмечают, что предстоящая картина будет вдохновлена работами японского режиссера Акиры Курасавы и франшизой Джорджа Лукаса "Звездные войны".В фильме действие развернется на краю галактики, где мирному поселению начинает угрожать армия могущественного тирана по имени Балисариус. Спасти родные места жителям поможет девушка с загадочным прошлым. Она отправиться в путешествие по соседним планетам, чтобы найти воинов. Дата выхода ленты и актерский состав пока не раскрыли. В мае этого года на Netflix вышел боевик Зака Снайдера "Армия мертвецов". За первые четыре недели фильм с элементами хоррора посмотрели 72 миллиона раз, благодаря чему он вошел в десятку самых просматриваемых картин на платформе.
https://ria.ru/20210527/oshibka-1734304149.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740228212_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ff7f2f86f6c10e4f95172e0aefbaf320.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
netflix, джордж лукас, кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости.
Американский режиссер Зак Снайдер ("Лига справедливости", "Человек из стали") снимет для Netflix научно-фантастический блокбастер "Мятежная луна" ("Rebel moon"), сообщает
THR.
По информации издания, Снайдер также станет соавтором сценария вместе с Шеем Хаттеном и Куртом Йонстадом, с которыми ранее работал над своим фильмом "300 спартанцев".
В THR отмечают, что предстоящая картина будет вдохновлена работами японского режиссера Акиры Курасавы и франшизой Джорджа Лукаса "Звездные войны".
В фильме действие развернется на краю галактики, где мирному поселению начинает угрожать армия могущественного тирана по имени Балисариус. Спасти родные места жителям поможет девушка с загадочным прошлым. Она отправиться в путешествие по соседним планетам, чтобы найти воинов.
"Я с детства был фанатом Акиры Куросавы и "Звездных войн". Всегда любил научную фантастику и приключения, — признался Снайдер, добавив, что надеется на то, что из этого проекта удастся построить собственную киновселенную.
Дата выхода ленты и актерский состав пока не раскрыли.
В мае этого года на Netflix вышел боевик Зака Снайдера "Армия мертвецов". За первые четыре недели фильм с элементами хоррора посмотрели 72 миллиона раз, благодаря чему он вошел в десятку самых просматриваемых картин на платформе.