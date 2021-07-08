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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210708/snyder-1740226796.html
Зак Снайдер снимет межгалактический блокбастер, пишут СМИ
Зак Снайдер снимет межгалактический блокбастер, пишут СМИ - РИА Новости, 08.07.2021
Зак Снайдер снимет межгалактический блокбастер, пишут СМИ
Американский режиссер Зак Снайдер ("Лига справедливости", "Человек из стали") снимет для Netflix научно-фантастический блокбастер "Мятежная луна" ("Rebel... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T06:30
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Американский режиссер Зак Снайдер ("Лига справедливости", "Человек из стали") снимет для Netflix научно-фантастический блокбастер "Мятежная луна" ("Rebel moon"), сообщает THR.По информации издания, Снайдер также станет соавтором сценария вместе с Шеем Хаттеном и Куртом Йонстадом, с которыми ранее работал над своим фильмом "300 спартанцев".В THR отмечают, что предстоящая картина будет вдохновлена работами японского режиссера Акиры Курасавы и франшизой Джорджа Лукаса "Звездные войны".В фильме действие развернется на краю галактики, где мирному поселению начинает угрожать армия могущественного тирана по имени Балисариус. Спасти родные места жителям поможет девушка с загадочным прошлым. Она отправиться в путешествие по соседним планетам, чтобы найти воинов. Дата выхода ленты и актерский состав пока не раскрыли. В мае этого года на Netflix вышел боевик Зака Снайдера "Армия мертвецов". За первые четыре недели фильм с элементами хоррора посмотрели 72 миллиона раз, благодаря чему он вошел в десятку самых просматриваемых картин на платформе.
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netflix, джордж лукас, кино и сериалы, новости культуры

Зак Снайдер снимет межгалактический блокбастер, пишут СМИ

06:30 08.07.2021
 
© AP Photo / Chris PizzelloЗак Снайдер
Зак Снайдер - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© AP Photo / Chris Pizzello
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Американский режиссер Зак Снайдер ("Лига справедливости", "Человек из стали") снимет для Netflix научно-фантастический блокбастер "Мятежная луна" ("Rebel moon"), сообщает THR.
По информации издания, Снайдер также станет соавтором сценария вместе с Шеем Хаттеном и Куртом Йонстадом, с которыми ранее работал над своим фильмом "300 спартанцев".
В THR отмечают, что предстоящая картина будет вдохновлена работами японского режиссера Акиры Курасавы и франшизой Джорджа Лукаса "Звездные войны".
В фильме действие развернется на краю галактики, где мирному поселению начинает угрожать армия могущественного тирана по имени Балисариус. Спасти родные места жителям поможет девушка с загадочным прошлым. Она отправиться в путешествие по соседним планетам, чтобы найти воинов.

"Я с детства был фанатом Акиры Куросавы и "Звездных войн". Всегда любил научную фантастику и приключения, — признался Снайдер, добавив, что надеется на то, что из этого проекта удастся построить собственную киновселенную.

Дата выхода ленты и актерский состав пока не раскрыли.
В мае этого года на Netflix вышел боевик Зака Снайдера "Армия мертвецов". За первые четыре недели фильм с элементами хоррора посмотрели 72 миллиона раз, благодаря чему он вошел в десятку самых просматриваемых картин на платформе.
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