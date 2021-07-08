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Секретарь СНБО Украины выступил против закрытия предприятий Фирташа
Секретарь СНБО Украины выступил против закрытия предприятий Фирташа - РИА Новости, 08.07.2021
Секретарь СНБО Украины выступил против закрытия предприятий Фирташа
Предприятия украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, в отношении которого Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции, нельзя закрывать, так... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T15:58
2021-07-08T15:58
алексей данилов
совет национальной безопасности и обороны украины
дмитрий фирташ (предприниматель)
украина
в мире
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Предприятия украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, в отношении которого Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции, нельзя закрывать, так как они обеспечивают людям рабочие места, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.В конце июня Данилов заявил, что СНБО ввел санкции против бизнесменов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа. По его словам, санкции против Фукса введены в связи с его причастностью к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых. Санкции против Фирташа введены в связи с его якобы причастностью к поставкам сырья, а именно титана, на военные предприятия РФ."Нам было не совсем понятно общение с людьми, которые занимали министерские должности. Они считали, что мы должны закрыть предприятия Фирташа. Это чушь… А что с людьми делать? Их выбросить на улицу, что ли? Он (Фирташ - ред.) сейчас не может пользоваться деньгами, которые есть на этих предприятиях. Он не может продавать активы, которые есть... Мы же не враги Украины, люди должны работать", - заявил Данилов в интервью телеканалу "24 канал", опубликованном в четверг.Ранее адвокат Фирташа Ленни Дэвис заявил, что его подопечный обвинения со стороны СНБО отрицает.
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алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, дмитрий фирташ (предприниматель), украина, в мире
Секретарь СНБО Украины выступил против закрытия предприятий Фирташа
15:58 08.07.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСекретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что предприятия Дмитрия Фирташа нельзя закрывать

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Предприятия украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, в отношении которого Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции, нельзя закрывать, так как они обеспечивают людям рабочие места, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
В конце июня Данилов заявил, что СНБО ввел санкции против бизнесменов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа. По его словам, санкции против Фукса введены в связи с его причастностью к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых. Санкции против Фирташа введены в связи с его якобы причастностью к поставкам сырья, а именно титана, на военные предприятия РФ.
Украинский предприниматель Дмитрий Фирташ - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
18 июня, 18:24
На Украине ввели санкции против бизнесменов Фукса и Фирташа
"Нам было не совсем понятно общение с людьми, которые занимали министерские должности. Они считали, что мы должны закрыть предприятия Фирташа. Это чушь… А что с людьми делать? Их выбросить на улицу, что ли? Он (Фирташ - ред.) сейчас не может пользоваться деньгами, которые есть на этих предприятиях. Он не может продавать активы, которые есть... Мы же не враги Украины, люди должны работать", - заявил Данилов в интервью телеканалу "24 канал", опубликованном в четверг.
Ранее адвокат Фирташа Ленни Дэвис заявил, что его подопечный обвинения со стороны СНБО отрицает.
 
Алексей ДаниловСовет национальной безопасности и обороны УкраиныДмитрий Фирташ (предприниматель)УкраинаВ мире
 
 
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