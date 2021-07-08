https://ria.ru/20210708/snbo-1740460151.html
Секретарь СНБО Украины выступил против закрытия предприятий Фирташа
Секретарь СНБО Украины выступил против закрытия предприятий Фирташа - РИА Новости, 08.07.2021
Секретарь СНБО Украины выступил против закрытия предприятий Фирташа
Предприятия украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, в отношении которого Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции, нельзя закрывать, так... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T15:58
2021-07-08T15:58
2021-07-08T15:58
алексей данилов
совет национальной безопасности и обороны украины
дмитрий фирташ (предприниматель)
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577457500_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_2132a841e8034bdc3d453da8311b038f.jpg
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Предприятия украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, в отношении которого Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции, нельзя закрывать, так как они обеспечивают людям рабочие места, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.В конце июня Данилов заявил, что СНБО ввел санкции против бизнесменов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа. По его словам, санкции против Фукса введены в связи с его причастностью к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых. Санкции против Фирташа введены в связи с его якобы причастностью к поставкам сырья, а именно титана, на военные предприятия РФ."Нам было не совсем понятно общение с людьми, которые занимали министерские должности. Они считали, что мы должны закрыть предприятия Фирташа. Это чушь… А что с людьми делать? Их выбросить на улицу, что ли? Он (Фирташ - ред.) сейчас не может пользоваться деньгами, которые есть на этих предприятиях. Он не может продавать активы, которые есть... Мы же не враги Украины, люди должны работать", - заявил Данилов в интервью телеканалу "24 канал", опубликованном в четверг.Ранее адвокат Фирташа Ленни Дэвис заявил, что его подопечный обвинения со стороны СНБО отрицает.
https://ria.ru/20210618/fuks-1737614618.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577457500_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_6e695fecd3f1fe4e08ea00b8e076fe4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, дмитрий фирташ (предприниматель), украина, в мире
Секретарь СНБО Украины выступил против закрытия предприятий Фирташа
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что предприятия Дмитрия Фирташа нельзя закрывать