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Секретарь СНБО Украины выступил против закрытия предприятий Фирташа

Секретарь СНБО Украины выступил против закрытия предприятий Фирташа - РИА Новости, 08.07.2021

Секретарь СНБО Украины выступил против закрытия предприятий Фирташа

Предприятия украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, в отношении которого Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции, нельзя закрывать, так... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T15:58

2021-07-08T15:58

2021-07-08T15:58

алексей данилов

совет национальной безопасности и обороны украины

дмитрий фирташ (предприниматель)

украина

в мире

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Предприятия украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, в отношении которого Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции, нельзя закрывать, так как они обеспечивают людям рабочие места, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.В конце июня Данилов заявил, что СНБО ввел санкции против бизнесменов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа. По его словам, санкции против Фукса введены в связи с его причастностью к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых. Санкции против Фирташа введены в связи с его якобы причастностью к поставкам сырья, а именно титана, на военные предприятия РФ."Нам было не совсем понятно общение с людьми, которые занимали министерские должности. Они считали, что мы должны закрыть предприятия Фирташа. Это чушь… А что с людьми делать? Их выбросить на улицу, что ли? Он (Фирташ - ред.) сейчас не может пользоваться деньгами, которые есть на этих предприятиях. Он не может продавать активы, которые есть... Мы же не враги Украины, люди должны работать", - заявил Данилов в интервью телеканалу "24 канал", опубликованном в четверг.Ранее адвокат Фирташа Ленни Дэвис заявил, что его подопечный обвинения со стороны СНБО отрицает.

https://ria.ru/20210618/fuks-1737614618.html

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алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, дмитрий фирташ (предприниматель), украина, в мире