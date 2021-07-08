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Наука
https://ria.ru/20210708/smartfon-1740452163.html
Раскрыт список смартфонов с лучшим соотношением цены и производительности
Раскрыт список смартфонов с лучшим соотношением цены и производительности - РИА Новости, 08.07.2021
Раскрыт список смартфонов с лучшим соотношением цены и производительности
Названы Android-смартфоны, которые отличаются привлекательным соотношением цены и производительности в 2021 году. Рейтинг подготовил популярный бенчмарк AnTuTu. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T15:24
2021-07-08T15:24
наука
google android
гаджеты
технологии
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Названы Android-смартфоны, которые отличаются привлекательным соотношением цены и производительности в 2021 году. Рейтинг подготовил популярный бенчмарк AnTuTu.Из доступных смартфонов выделяются Redmi Note 10 Pro, Realme Q3 Pro, Redmi K40. Первый продается на российском рынке и предлагается за 26 000 рублей — это крупный смартфон с AMOLED-экраном, накопителем в 128 ГБ и процессором Snapdragon 732G.В среднем классе AnTuTu лучшим смартфоном по соотношению цены и мощности признал OnePlus 9 с чипом Snapdragon 888. А вот наиболее заманчивым предложением среди флагманов назван Oppo Find X3 Pro с камерой-"микроскопом" — за эту модель просят 900 долларов (66 000 рублей).Эксперты бенчмарка считают, что во второй половине 2021 года ситуация на рынке Android-смартфонов изменится из-за выхода моделей с модернизированным процессором Snapdragon 888 Plus — нынешние трубки начнут стремительно терять в цене.
https://ria.ru/20210630/android-1739252964.html
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google android, гаджеты, технологии

Раскрыт список смартфонов с лучшим соотношением цены и производительности

15:24 08.07.2021
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСотрудник магазина "М-видео" держит в руках смартфон
Сотрудник магазина М-видео держит в руках смартфон - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Названы Android-смартфоны, которые отличаются привлекательным соотношением цены и производительности в 2021 году. Рейтинг подготовил популярный бенчмарк AnTuTu.
Из доступных смартфонов выделяются Redmi Note 10 Pro, Realme Q3 Pro, Redmi K40. Первый продается на российском рынке и предлагается за 26 000 рублей — это крупный смартфон с AMOLED-экраном, накопителем в 128 ГБ и процессором Snapdragon 732G.
В среднем классе AnTuTu лучшим смартфоном по соотношению цены и мощности признал OnePlus 9 с чипом Snapdragon 888. А вот наиболее заманчивым предложением среди флагманов назван Oppo Find X3 Pro с камерой-"микроскопом" — за эту модель просят 900 долларов (66 000 рублей).
Эксперты бенчмарка считают, что во второй половине 2021 года ситуация на рынке Android-смартфонов изменится из-за выхода моделей с модернизированным процессором Snapdragon 888 Plus — нынешние трубки начнут стремительно терять в цене.
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