https://ria.ru/20210708/smartfon-1740452163.html

Раскрыт список смартфонов с лучшим соотношением цены и производительности

Раскрыт список смартфонов с лучшим соотношением цены и производительности - РИА Новости, 08.07.2021

Раскрыт список смартфонов с лучшим соотношением цены и производительности

Названы Android-смартфоны, которые отличаются привлекательным соотношением цены и производительности в 2021 году. Рейтинг подготовил популярный бенчмарк AnTuTu. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T15:24

2021-07-08T15:24

2021-07-08T15:24

наука

google android

гаджеты

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604077482_0:115:3174:1900_1920x0_80_0_0_8ef9ff04261267012be7d0a1b9d64b50.jpg

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Названы Android-смартфоны, которые отличаются привлекательным соотношением цены и производительности в 2021 году. Рейтинг подготовил популярный бенчмарк AnTuTu.Из доступных смартфонов выделяются Redmi Note 10 Pro, Realme Q3 Pro, Redmi K40. Первый продается на российском рынке и предлагается за 26 000 рублей — это крупный смартфон с AMOLED-экраном, накопителем в 128 ГБ и процессором Snapdragon 732G.В среднем классе AnTuTu лучшим смартфоном по соотношению цены и мощности признал OnePlus 9 с чипом Snapdragon 888. А вот наиболее заманчивым предложением среди флагманов назван Oppo Find X3 Pro с камерой-"микроскопом" — за эту модель просят 900 долларов (66 000 рублей).Эксперты бенчмарка считают, что во второй половине 2021 года ситуация на рынке Android-смартфонов изменится из-за выхода моделей с модернизированным процессором Snapdragon 888 Plus — нынешние трубки начнут стремительно терять в цене.

https://ria.ru/20210630/android-1739252964.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

google android, гаджеты, технологии