https://ria.ru/20210708/siriya-1740482390.html

Кузнецова рассказала о российских детях, вывезенных из Сирии

Кузнецова рассказала о российских детях, вывезенных из Сирии - РИА Новости, 08.07.2021

Кузнецова рассказала о российских детях, вывезенных из Сирии

Более 20 детей, вывезенных из Сирии в прошлую субботу, переданы родственникам в шесть регионов России, заявили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T17:37

2021-07-08T17:37

2021-07-08T17:37

война в сирии

россия

анна кузнецова

тюменская область

сирия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155168/73/1551687378_0:32:2967:1701_1920x0_80_0_0_e00c26e969bb9ffc787e1902253bfb8a.jpg

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Более 20 детей, вывезенных из Сирии в прошлую субботу, переданы родственникам в шесть регионов России, заявили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.В субботу бортом Минобороны РФ из Сирии возвращены 23 российских ребенка. После прилета дети были помещены в районную детскую клиническую больницу (РДКБ) им Пирогова Минздрава России для обследования и оказания медпомощи."Сегодня после оформления необходимых документов детей, ранее вывезенных из Сирии, передали родственникам. Они отправятся в шесть регионов страны: в Республику Дагестан, Чеченскую и Карачаево-Черкесскую республики, Самарскую и Тюменскую области, Ставропольский край. Родственникам даны рекомендации по дальнейшему сопровождению детей", - говорится в сообщении.Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан России, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Всего из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке в Россию возвращены уже более 340 детей.

https://ria.ru/20210708/siriya-1740429263.html

россия

тюменская область

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анна кузнецова, тюменская область, сирия, общество