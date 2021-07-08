Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20210708/siriya-1740482390.html
Кузнецова рассказала о российских детях, вывезенных из Сирии
Кузнецова рассказала о российских детях, вывезенных из Сирии - РИА Новости, 08.07.2021
Кузнецова рассказала о российских детях, вывезенных из Сирии
Более 20 детей, вывезенных из Сирии в прошлую субботу, переданы родственникам в шесть регионов России, заявили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T17:37
2021-07-08T17:37
война в сирии
россия
анна кузнецова
тюменская область
сирия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155168/73/1551687378_0:32:2967:1701_1920x0_80_0_0_e00c26e969bb9ffc787e1902253bfb8a.jpg
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Более 20 детей, вывезенных из Сирии в прошлую субботу, переданы родственникам в шесть регионов России, заявили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.В субботу бортом Минобороны РФ из Сирии возвращены 23 российских ребенка. После прилета дети были помещены в районную детскую клиническую больницу (РДКБ) им Пирогова Минздрава России для обследования и оказания медпомощи."Сегодня после оформления необходимых документов детей, ранее вывезенных из Сирии, передали родственникам. Они отправятся в шесть регионов страны: в Республику Дагестан, Чеченскую и Карачаево-Черкесскую республики, Самарскую и Тюменскую области, Ставропольский край. Родственникам даны рекомендации по дальнейшему сопровождению детей", - говорится в сообщении.Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан России, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Всего из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке в Россию возвращены уже более 340 детей.
https://ria.ru/20210708/siriya-1740429263.html
россия
тюменская область
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155168/73/1551687378_238:0:2967:2047_1920x0_80_0_0_7689974684eb664e9abf89d81b6f2055.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, анна кузнецова, тюменская область, сирия, общество
Кузнецова рассказала о российских детях, вывезенных из Сирии
17:37 08.07.2021
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк

Более 20 детей, вывезенных из Сирии, передали родственникам в шесть российских регионов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Более 20 детей, вывезенных из Сирии в прошлую субботу, переданы родственникам в шесть регионов России, заявили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.
В субботу бортом Минобороны РФ из Сирии возвращены 23 российских ребенка. После прилета дети были помещены в районную детскую клиническую больницу (РДКБ) им Пирогова Минздрава России для обследования и оказания медпомощи.
"Сегодня после оформления необходимых документов детей, ранее вывезенных из Сирии, передали родственникам. Они отправятся в шесть регионов страны: в Республику Дагестан, Чеченскую и Карачаево-Черкесскую республики, Самарскую и Тюменскую области, Ставропольский край. Родственникам даны рекомендации по дальнейшему сопровождению детей", - говорится в сообщении.
Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан России, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Всего из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке в Россию возвращены уже более 340 детей.
Разрушенные дома в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
Вчера, 13:40
Лаврентьев оценил возможность прекращения огня в Сирии
 
Война в СирииРоссияАнна КузнецоваТюменская областьСирияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:32Организаторам концерта Арбениной в Москве грозит штраф до миллиона рублей
08:31При пожаре на фабрике в Бангладеш погибли три человека
08:27В Казахстане задержали медработников за продажу паспортов вакцинации
08:26В Курске девятилетний мальчик ушел гулять и пропал
08:21"Ростех" разработает парашюты для многоразовых ракет
08:13В правительстве Бурятии заявили, что локдаун снизил заболеваемость
08:12В московских поликлиниках увеличили точность диагнозов с помощью ИИ
08:10В Мексике потребовали расследовать тайную передачу денег брату президента
08:03Бурятия с 12 июля отменит локдаун
08:00Выложили карты на стол. Для чего Польша заманивает белорусов
07:45Задержанные американцы назвали цель нападения на президента Гаити
07:17Мать Винника просит правительство Греции вернуть сына к детям в Россию
07:13Мать Винника рассказала об условиях содержания сына во французской тюрьме
07:11Россияне рассказали, к чему приводят напряженные отношения с начальством
07:08Мать Винника рассказала, когда его освободят из тюрьмы во Франции
06:38Подозреваемых в убийстве президента Гаити задержали в посольстве Тайваня
06:35Эксперты объяснили, как безопасно заказывать услуги в интернете
06:24Пострадавшие при ЧП с самолетом в ЯНАО находятся в реанимации
06:21В МИД России рассказали об одной из наиболее острых проблем Ливии
06:20Россияне потратили 6,7 миллиарда рублей на детские туры с кешбэком
Лента новостейМолния