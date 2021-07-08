https://ria.ru/20210708/siriya-1740482390.html
Кузнецова рассказала о российских детях, вывезенных из Сирии
Кузнецова рассказала о российских детях, вывезенных из Сирии - РИА Новости, 08.07.2021
Кузнецова рассказала о российских детях, вывезенных из Сирии
Более 20 детей, вывезенных из Сирии в прошлую субботу, переданы родственникам в шесть регионов России, заявили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T17:37
2021-07-08T17:37
2021-07-08T17:37
война в сирии
россия
анна кузнецова
тюменская область
сирия
общество
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Более 20 детей, вывезенных из Сирии в прошлую субботу, переданы родственникам в шесть регионов России, заявили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.В субботу бортом Минобороны РФ из Сирии возвращены 23 российских ребенка. После прилета дети были помещены в районную детскую клиническую больницу (РДКБ) им Пирогова Минздрава России для обследования и оказания медпомощи."Сегодня после оформления необходимых документов детей, ранее вывезенных из Сирии, передали родственникам. Они отправятся в шесть регионов страны: в Республику Дагестан, Чеченскую и Карачаево-Черкесскую республики, Самарскую и Тюменскую области, Ставропольский край. Родственникам даны рекомендации по дальнейшему сопровождению детей", - говорится в сообщении.Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан России, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Всего из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке в Россию возвращены уже более 340 детей.
https://ria.ru/20210708/siriya-1740429263.html
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россия, анна кузнецова, тюменская область, сирия, общество
Кузнецова рассказала о российских детях, вывезенных из Сирии
Более 20 детей, вывезенных из Сирии, передали родственникам в шесть российских регионов