https://ria.ru/20210708/siriya-1740423497.html

Замглавы МИД Сирии назвал проблему трансграничной помощи выдуманной

Замглавы МИД Сирии назвал проблему трансграничной помощи выдуманной - РИА Новости, 08.07.2021

Замглавы МИД Сирии назвал проблему трансграничной помощи выдуманной

Сирия считает проблему трансграничной помощи "выдуманной и ложной", не способствующей реальной экономической поддержке населения, а имеющей целью нарушение... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T13:19

2021-07-08T13:19

2021-07-08T13:19

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НУР-СУЛТАН, 8 июл - РИА Новости. Сирия считает проблему трансграничной помощи "выдуманной и ложной", не способствующей реальной экономической поддержке населения, а имеющей целью нарушение территориальной целостности страны, заявил глава делегации правительства на переговорах в Нур-Султане, замглавы МИД САР Айман Сусан."Гуманитарная трагедия, которая сегодня проявляется в прохождении помощи через границу, является выдуманной и ложной проблемой, потому что помощь, которая проникает через эти каналы, составляет менее 5% от общей помощи, в которой нуждаются сирийцы, и в результате это ведет к усилению терроризма", - сказал замглавы МИД Сирии.По его словам, кампания, которая ведется с начала осложнения гуманитарной ситуации в Сирии, представляет сегодня "самое ужасное проявление лжи". "Это... имеет целью нарушение целостности Сирии и предоставление поддержки терроризму, США используют эти механизмы за счет страдания сирийского народа, не принимая во внимание, что главная причина страданий - это их поддержка терроризма", - сказал Сусан.Ранее спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев в ходе брифинга перед очередным раундом переговоров по сирийскому урегулированию в Нур-Султане заявил, что Россия настаивает на прекращении работы трансграничного механизма гуманитарной помощи."Три пункта, через которые проходила эта помощь, уже были закрыты, остался лишь проход "Баб-эль-Хава", который, как мы надеемся, тоже будет закрыт", - сказал замглавы МИД Сирии.По его словам, КПП до сих пор сохраняется из-за "истерии со стороны американцев и турецкого режима, что Сирия нуждается в поставках этой помощи".Десятого июля истекает срок работы единственного оставшегося на сирийской границе пограничного перехода ("Баб-эль-Хава"), который функционирует в соответствии с трансграничным механизмом поставок гуманитарной помощи (ТГМ) в Сирию. В рамках этого механизма в САР доставляется гумпомощь с территории соседней Турции, при этом разрешения Дамаска для ее доставки не требуется. Страны Запада, и в первую очередь США, а также ООН настаивают на продлении действия механизма и на открытии дополнительных КПП. Сирия и Россия полагают, что этот механизм утратил актуальность, так как за годы конфликта сирийская армия взяла под контроль большую часть территорий и теперь Дамаск в состоянии сам направлять гуманитарные конвои по земле, в том числе через линии соприкосновения.В Совете Безопасности ООН ведутся переговоры о будущем механизма. Кураторы вопроса в СБ Ирландия и Норвегия внесли на рассмотрение Совбеза проект резолюции, в котором предлагается на год продлить работу "Баб-эль-Хава", а также на год открыть закрытый ранее КПП "Аль-Ярубия" на сирийско-иракской границе.Шестнадцатый раунд межсирийских переговоров в астанинском формате проходит 7-8 июля. На встрече будут затронуты темы, связанные с ситуацией в Сирии, включая гуманитарную, экономическую, медицинскую помощь, а также международную гуманитарную помощь, возобновление работы конституционной комиссии в Женеве и возможные процессы по восстановлению доверия, включая процесс обмена пленными и освобождения заложников.

https://ria.ru/20210708/siriya-1740422368.html

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