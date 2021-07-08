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Встреча по Сирии в Нур-Султане может пройти в октябре, заявил источник
Встреча по Сирии в Нур-Султане может пройти в октябре, заявил источник - РИА Новости, 08.07.2021
Встреча по Сирии в Нур-Султане может пройти в октябре, заявил источник
Очередная встреча по Сирии в столице Казахстана Нур-Султане может пройти в октябре, сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорам. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T09:25
2021-07-08T09:25
2021-07-08T09:25
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НУР-СУЛТАН, 8 июл - РИА Новости. Очередная встреча по Сирии в столице Казахстана Нур-Султане может пройти в октябре, сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорам."До конца года планируется, это может быть и октябрь. Всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации", - сказал собеседник агентства.Шестнадцатый раунд межсирийских переговоров в астанинском формате проходит 7-8 июля. На встрече затрагиваются темы, связанные с ситуацией в Сирии, включая гуманитарную, экономическую, медицинскую помощь, а также международную гуманитарную помощь, возобновление работы конституционной комиссии в Женеве и возможные процессы по восстановлению доверия, включая процесс обмена пленными и освобождения заложников.
https://ria.ru/20210707/siriya-1740195181.html
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Встреча по Сирии в Нур-Султане может пройти в октябре, заявил источник
Источник сообщил, что новая встреча по Сирии в Нур-Султане может пройти в октябре