https://ria.ru/20210708/siriya-1740379001.html
Источник назвал сроки начала работы конституционного комитета Сирии
Источник назвал сроки начала работы конституционного комитета Сирии - РИА Новости, 08.07.2021
Источник назвал сроки начала работы конституционного комитета Сирии
Сессия конституционного комитета Сирии может пройти до конца августа, сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорам. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T09:16
2021-07-08T09:16
2021-07-08T09:16
нур-султан
гейр педерсен
женева (город)
сирия
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/17/1733526939_0:265:3169:2048_1920x0_80_0_0_9b058a2500ec460d3f52be8b1ff028b0.jpg
НУР-СУЛТАН, 8 июл - РИА Новости. Сессия конституционного комитета Сирии может пройти до конца августа, сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорам.Ранее специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил журналистам в кулуарах встречи по Сирии в Нур-Султане, что надеется на возобновление в скором времени работы конституционного комитета по Сирии на регулярной основе."Сроки - до конца лета. Была надежда, что он (комитет – ред.) будет проведен до конца июля, но это уже не получится, поэтому - до конца августа", - сказал собеседник агентства.Шестнадцатый раунд межсирийских переговоров в астанинском формате проходит 7-8 июля. На встрече затрагиваются темы, связанные с ситуацией в Сирии, включая гуманитарную, экономическую, медицинскую помощь, а также международную гуманитарную помощь, возобновление работы конституционной комиссии в Женеве и возможные процессы по восстановлению доверия, включая процесс обмена пленными и освобождения заложников.
https://ria.ru/20210707/siriya-1740195181.html
https://ria.ru/20210706/siriya-1740042034.html
нур-султан
женева (город)
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/17/1733526939_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_0c58d42624d5d67d6434ad03e0c23b98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нур-султан, гейр педерсен, женева (город), сирия, оон, в мире
Источник назвал сроки начала работы конституционного комитета Сирии
Источник сообщил, что сессия конституционного комитета Сирии может пройти до конца августа