https://ria.ru/20210708/siriya-1740379001.html

Источник назвал сроки начала работы конституционного комитета Сирии

Источник назвал сроки начала работы конституционного комитета Сирии - РИА Новости, 08.07.2021

Источник назвал сроки начала работы конституционного комитета Сирии

Сессия конституционного комитета Сирии может пройти до конца августа, сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорам. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T09:16

2021-07-08T09:16

2021-07-08T09:16

нур-султан

гейр педерсен

женева (город)

сирия

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/17/1733526939_0:265:3169:2048_1920x0_80_0_0_9b058a2500ec460d3f52be8b1ff028b0.jpg

НУР-СУЛТАН, 8 июл - РИА Новости. Сессия конституционного комитета Сирии может пройти до конца августа, сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорам.Ранее специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил журналистам в кулуарах встречи по Сирии в Нур-Султане, что надеется на возобновление в скором времени работы конституционного комитета по Сирии на регулярной основе."Сроки - до конца лета. Была надежда, что он (комитет – ред.) будет проведен до конца июля, но это уже не получится, поэтому - до конца августа", - сказал собеседник агентства.Шестнадцатый раунд межсирийских переговоров в астанинском формате проходит 7-8 июля. На встрече затрагиваются темы, связанные с ситуацией в Сирии, включая гуманитарную, экономическую, медицинскую помощь, а также международную гуманитарную помощь, возобновление работы конституционной комиссии в Женеве и возможные процессы по восстановлению доверия, включая процесс обмена пленными и освобождения заложников.

https://ria.ru/20210707/siriya-1740195181.html

https://ria.ru/20210706/siriya-1740042034.html

нур-султан

женева (город)

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нур-султан, гейр педерсен, женева (город), сирия, оон, в мире