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Источник назвал сроки начала работы конституционного комитета Сирии
Источник назвал сроки начала работы конституционного комитета Сирии - РИА Новости, 08.07.2021
Источник назвал сроки начала работы конституционного комитета Сирии
Сессия конституционного комитета Сирии может пройти до конца августа, сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорам. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T09:16
2021-07-08T09:16
нур-султан
гейр педерсен
женева (город)
сирия
оон
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НУР-СУЛТАН, 8 июл - РИА Новости. Сессия конституционного комитета Сирии может пройти до конца августа, сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорам.Ранее специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил журналистам в кулуарах встречи по Сирии в Нур-Султане, что надеется на возобновление в скором времени работы конституционного комитета по Сирии на регулярной основе."Сроки - до конца лета. Была надежда, что он (комитет – ред.) будет проведен до конца июля, но это уже не получится, поэтому - до конца августа", - сказал собеседник агентства.Шестнадцатый раунд межсирийских переговоров в астанинском формате проходит 7-8 июля. На встрече затрагиваются темы, связанные с ситуацией в Сирии, включая гуманитарную, экономическую, медицинскую помощь, а также международную гуманитарную помощь, возобновление работы конституционной комиссии в Женеве и возможные процессы по восстановлению доверия, включая процесс обмена пленными и освобождения заложников.
https://ria.ru/20210707/siriya-1740195181.html
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нур-султан
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нур-султан, гейр педерсен, женева (город), сирия, оон, в мире
Источник назвал сроки начала работы конституционного комитета Сирии
09:16 08.07.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУчастники акции в поддержку президента Сирии Башара Асада в Дамаске
Участники акции в поддержку президента Сирии Башара Асада в Дамаске - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Источник сообщил, что сессия конституционного комитета Сирии может пройти до конца августа

Читать ria.ru в
НУР-СУЛТАН, 8 июл - РИА Новости. Сессия конституционного комитета Сирии может пройти до конца августа, сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорам.
Ранее специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил журналистам в кулуарах встречи по Сирии в Нур-Султане, что надеется на возобновление в скором времени работы конституционного комитета по Сирии на регулярной основе.
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"Сроки - до конца лета. Была надежда, что он (комитет – ред.) будет проведен до конца июля, но это уже не получится, поэтому - до конца августа", - сказал собеседник агентства.
Шестнадцатый раунд межсирийских переговоров в астанинском формате проходит 7-8 июля. На встрече затрагиваются темы, связанные с ситуацией в Сирии, включая гуманитарную, экономическую, медицинскую помощь, а также международную гуманитарную помощь, возобновление работы конституционной комиссии в Женеве и возможные процессы по восстановлению доверия, включая процесс обмена пленными и освобождения заложников.
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
6 июля, 09:51
Спецпосланник главы ООН по Сирии примет участие во встрече в Нур-Султане
 
Нур-СултанГейр ПедерсенЖенева (город)СирияООНВ мире
 
 
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