https://ria.ru/20210708/siriya-1740374894.html
Спецпредставитель президента России рассказал о межсирийских переговорах
Спецпредставитель президента России рассказал о межсирийских переговорах - РИА Новости, 08.07.2021
Спецпредставитель президента России рассказал о межсирийских переговорах
Уровень доверия между оппозицией и правительством Сирии ещё низкий и не позволяет выходить на принятие компромиссных решений, сообщил журналистам... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T08:10
2021-07-08T08:10
2021-07-08T08:10
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нур-султан
александр лаврентьев
сирия
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НУР-СУЛТАН, 8 июл - РИА Новости. Уровень доверия между оппозицией и правительством Сирии ещё низкий и не позволяет выходить на принятие компромиссных решений, сообщил журналистам спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев."Предстоит еще интересная встреча с сирийской оппозицией, потому что нужно посмотреть, какие у них идеи есть в выправлении ситуации, налаживании, повышении уровня доверия между ними и сирийским правительством, потому что оно достаточно низкое и не позволяет выходить на принятие каких-то компромиссных решений", - сказал Лаврентьев журналистам в Нур-Султане.Шестнадцатый раунд межсирийских переговоров в астанинском формате проходят 7-8 июля. На встрече будут затронуты темы, связанные с ситуацией в Сирии, включая гуманитарную, экономическую, медицинскую помощь, а также международную гуманитарную помощь, возобновление работы конституционной комиссии в Женеве и возможные процессы по восстановлению доверия, включая процесс обмена пленными и освобождения заложников.
https://ria.ru/20210707/siriya-1740195181.html
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россия, нур-султан, александр лаврентьев, сирия, в мире
Спецпредставитель президента России рассказал о межсирийских переговорах
Спецпредставитель президента Лаврентьев рассказал о подготовке к межсирийским переговорам