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В США авиапассажир заплатит десять тысяч долларов за отказ надеть маску

В США авиапассажир заплатит десять тысяч долларов за отказ надеть маску - РИА Новости, 09.07.2021

В США авиапассажир заплатит десять тысяч долларов за отказ надеть маску

Американское Агентство по гражданской авиации оштрафовало пассажира более чем на 10 тысяч долларов за отказ надеть маску во время полета, говорится в сообщении... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-08T23:49

2021-07-08T23:49

2021-07-09T05:27

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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Американское Агентство по гражданской авиации оштрафовало пассажира более чем на 10 тысяч долларов за отказ надеть маску во время полета, говорится в сообщении регулятора.Пассажир летел 27 февраля из Юты в Аризону. Бортпроводница семь раз напоминала ему, что маска должна быть на лице все время полета, но пассажир каждый раз стягивал ее со своего носа, как только стюардесса отходила.В конечном итоге пассажир поругался с проводницей, отказался заполнить протокол о нарушении и предоставить удостоверение личности, а также прикасался к стюардессе и обвинял ее в агрессивности, женщина была напугана и расплакалась, указывает регулятор.

https://radiosputnik.ria.ru/20210102/samolet-1591850119.html

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коронавирус covid-19, коронавирусы, аризона, сша