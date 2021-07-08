https://ria.ru/20210708/shtraf-1740529142.html
В США авиапассажир заплатит десять тысяч долларов за отказ надеть маску
В США авиапассажир заплатит десять тысяч долларов за отказ надеть маску - РИА Новости, 09.07.2021
В США авиапассажир заплатит десять тысяч долларов за отказ надеть маску
Американское Агентство по гражданской авиации оштрафовало пассажира более чем на 10 тысяч долларов за отказ надеть маску во время полета, говорится в сообщении... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-08T23:49
2021-07-08T23:49
2021-07-09T05:27
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
аризона
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/153007/24/1530072466_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_3557107e83e89dde69088ea32b756e18.jpg
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Американское Агентство по гражданской авиации оштрафовало пассажира более чем на 10 тысяч долларов за отказ надеть маску во время полета, говорится в сообщении регулятора.Пассажир летел 27 февраля из Юты в Аризону. Бортпроводница семь раз напоминала ему, что маска должна быть на лице все время полета, но пассажир каждый раз стягивал ее со своего носа, как только стюардесса отходила.В конечном итоге пассажир поругался с проводницей, отказался заполнить протокол о нарушении и предоставить удостоверение личности, а также прикасался к стюардессе и обвинял ее в агрессивности, женщина была напугана и расплакалась, указывает регулятор.
https://radiosputnik.ria.ru/20210102/samolet-1591850119.html
аризона
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/153007/24/1530072466_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_a852140865ee1ca8b6e180891e7f5c37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, аризона, сша
В США авиапассажир заплатит десять тысяч долларов за отказ надеть маску
23:49 08.07.2021 (обновлено: 05:27 09.07.2021)
В США авиапассажира оштрафовали на десять тысяч долларов за отказ надеть маску