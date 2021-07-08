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Жителя Ростова-на-Дону оштрафовали за призывы к беспорядкам
Жителя Ростова-на-Дону оштрафовали за призывы к беспорядкам - РИА Новости, 08.07.2021
Жителя Ростова-на-Дону оштрафовали за призывы к беспорядкам
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону назначил штраф в 30 тысяч рублей местному жителю Максиму Степанову, призывавшему к массовым беспорядкам на... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T22:10
2021-07-08T22:10
2021-07-08T22:10
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максим степанов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июл – РИА Новости. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону назначил штраф в 30 тысяч рублей местному жителю Максиму Степанову, призывавшему к массовым беспорядкам на несогласованной акции, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области.По данным суда, 20 января Степанов разместил у себя на странице в соцсети "ВКонтакте" текст и собственное видеообращение, в которых "содержались призывы к участию в массовых беспорядках 23 января 2021 года на территории Ростова-на- Дону". В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам или участию в них, а равно призывы к насилию над гражданами)".В начале июля дело поступило в суд вместе с ходатайством следствия прекратить уголовное дело и назначить Степанову судебный штраф. Такие ходатайства зачастую бывают, если обвиняемый уже признал вину и загладил нанесенный вред."Решением Ленинского районного суда удовлетворено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Максима Степанова и назначен судебный штраф в размере 30 тысяч рублей", - сказал представитель суда.В российских городах, в том числе в Ростове-на-Дону, 23-го, а затем 31 января прошли несогласованные акции. По данным властей Ростовской области, в ходе акций в Ростове-на-Дону правоохранители составили порядка 300 протоколов об административных правонарушениях.
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россия, максим степанов, ростовская область, ростов-на-дону, происшествия
Жителя Ростова-на-Дону оштрафовали за призывы к беспорядкам
Суд оштрафовал жителя Ростова-на-Дону за призывы к беспорядкам на акции 23 января