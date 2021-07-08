https://ria.ru/20210708/shtamm-1740499383.html
ВОЗ начала отслеживать российский штамм коронавируса
ВОЗ начала отслеживать российский штамм коронавируса - РИА Новости, 09.07.2021
ВОЗ начала отслеживать российский штамм коронавируса
Всемирная организация здравоохранения включила российский штамм коронавируса AT.1 в список для дальнейшего мониторинга. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-08T18:39
2021-07-08T18:39
2021-07-09T00:32
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ЖЕНЕВА, 8 июл — РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения включила российский штамм коронавируса AT.1 в список для дальнейшего мониторинга.Этот вариант SARS-CoV-2 выявили в России в январе 2021 года. Согласно опубликованным данным, ВОЗ внимательно следит за этим штаммом с 9 июня.В списке также есть мутации, зафиксированные ранее в США, Бразилии, на Филиппинах, в Индонезии, Колумбии и Великобритании.В список мониторинга ВОЗ включают штаммы SARS-CoV-2 с генетическими изменениями, которые, предположительно, влияют на характеристики вируса и могут представлять угрозу в будущем, но по которым пока недостаточно доказательств. Они требуют усиленного мониторинга и повторной оценки данных. Сейчас в перечень входят 15 вариантов SARS-CoV-2, три из которых — эпсилон, зета и тета — ранее были в списке штаммов, вызывающих интерес.Всемирная организация здравоохранения внесла четыре штамма SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Последний, по оценкам экспертов, вдвое заразнее изначальной, уханьской, версии SARS-CoV-2, при этом продолжает мутировать. Недавно стало известно о появлении варианта дельта-плюс.Как указывал директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, запас антител, который дает вакцинация "Спутником V", достаточно высокий, чтобы защищать от всех известных на сегодняшний день вариантов коронавируса SARS-CoV-2.
https://ria.ru/20210707/gonka-1740315834.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, воз, в мире
ВОЗ начала отслеживать российский штамм коронавируса
18:39 08.07.2021 (обновлено: 00:32 09.07.2021)
ВОЗ взяла российский штамм коронавируса под наблюдение
ЖЕНЕВА, 8 июл — РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения
включила российский штамм коронавируса AT.1 в список для дальнейшего мониторинга.
Этот вариант SARS-CoV-2 выявили в России в январе 2021 года. Согласно опубликованным данным, ВОЗ внимательно следит за этим штаммом с 9 июня.
В списке также есть мутации, зафиксированные ранее в США
, Бразилии
, на Филиппинах
, в Индонезии
, Колумбии
и Великобритании
.
В список мониторинга ВОЗ включают штаммы SARS-CoV-2 с генетическими изменениями, которые, предположительно, влияют на характеристики вируса и могут представлять угрозу в будущем, но по которым пока недостаточно доказательств. Они требуют усиленного мониторинга и повторной оценки данных. Сейчас в перечень входят 15 вариантов SARS-CoV-2, три из которых — эпсилон, зета и тета — ранее были в списке штаммов, вызывающих интерес.
Всемирная организация здравоохранения внесла четыре штамма SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Последний, по оценкам экспертов, вдвое заразнее изначальной, уханьской, версии SARS-CoV-2, при этом продолжает мутировать. Недавно стало известно о появлении варианта дельта-плюс.
Как указывал директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург
, запас антител, который дает вакцинация "Спутником V", достаточно высокий, чтобы защищать от всех известных на сегодняшний день вариантов коронавируса SARS-CoV-2.