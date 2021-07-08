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В Москве возбудили 55 уголовных дел о продаже сертификатов о вакцинации

В Москве возбудили 55 уголовных дел о продаже сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 08.07.2021

В Москве возбудили 55 уголовных дел о продаже сертификатов о вакцинации

По делам, связанным с незаконным оборотом сертификатов о вакцинации от коронавируса или результатами ПЦР-тестов, в Москве возбуждено 55 уголовных дел, рассказал РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T12:47

2021-07-08T12:47

2021-07-08T13:31

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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москва

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. По делам, связанным с незаконным оборотом сертификатов о вакцинации от коронавируса или результатами ПЦР-тестов, в Москве возбуждено 55 уголовных дел, рассказал журналистам начальник управления организации дознания ГУМВД по столице Павел Милованов."Нами проводится работа по выявлению и привлечению к ответственности лиц, вовлеченных в незаконный оборот сертификатов о прохождении вакцинации от COVID-19, справок о сдаче ПЦР-тестов, медицинских отводов от прививок и QR-кодов. На вчерашний день нами возбуждено 55 уголовных дел указанной категории", - сказал Милованов.Он уточнил, что 6 уголовных дел уже направлены в суд, из них два уже рассмотрены, по ним вынесены решения.

https://ria.ru/20210708/qr-1740419862.html

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