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В Москве возбудили 55 уголовных дел о продаже сертификатов о вакцинации
В Москве возбудили 55 уголовных дел о продаже сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 08.07.2021
В Москве возбудили 55 уголовных дел о продаже сертификатов о вакцинации
По делам, связанным с незаконным оборотом сертификатов о вакцинации от коронавируса или результатами ПЦР-тестов, в Москве возбуждено 55 уголовных дел, рассказал РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T12:47
2021-07-08T13:31
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. По делам, связанным с незаконным оборотом сертификатов о вакцинации от коронавируса или результатами ПЦР-тестов, в Москве возбуждено 55 уголовных дел, рассказал журналистам начальник управления организации дознания ГУМВД по столице Павел Милованов."Нами проводится работа по выявлению и привлечению к ответственности лиц, вовлеченных в незаконный оборот сертификатов о прохождении вакцинации от COVID-19, справок о сдаче ПЦР-тестов, медицинских отводов от прививок и QR-кодов. На вчерашний день нами возбуждено 55 уголовных дел указанной категории", - сказал Милованов.Он уточнил, что 6 уголовных дел уже направлены в суд, из них два уже рассмотрены, по ним вынесены решения.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия
В Москве возбудили 55 уголовных дел о продаже сертификатов о вакцинации
12:47 08.07.2021 (обновлено: 13:31 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19)
Сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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В Москве возбудили 55 уголовных дел о продаже сертификатов о вакцинации от коронавируса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. По делам, связанным с незаконным оборотом сертификатов о вакцинации от коронавируса или результатами ПЦР-тестов, в Москве возбуждено 55 уголовных дел, рассказал журналистам начальник управления организации дознания ГУМВД по столице Павел Милованов.
"Нами проводится работа по выявлению и привлечению к ответственности лиц, вовлеченных в незаконный оборот сертификатов о прохождении вакцинации от COVID-19, справок о сдаче ПЦР-тестов, медицинских отводов от прививок и QR-кодов. На вчерашний день нами возбуждено 55 уголовных дел указанной категории", - сказал Милованов.
Он уточнил, что 6 уголовных дел уже направлены в суд, из них два уже рассмотрены, по ним вынесены решения.
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