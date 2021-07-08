https://ria.ru/20210708/sertifikaty-1740397272.html

Евросоюз предложил России обсудить сотрудничество по COVID-сертификатам

Евросоюз предложил России обсудить сотрудничество по COVID-сертификатам - РИА Новости, 08.07.2021

Евросоюз предложил России обсудить сотрудничество по COVID-сертификатам

Брюссель предложил России присоединиться к европейской системе сертификации эпидемиологического статуса, заявил посол ЕС в Москве Маркус Эдерер. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T11:12

2021-07-08T11:12

2021-07-08T13:32

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

маркус эдерер

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евросоюз

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Брюссель предложил России присоединиться к европейской системе сертификации эпидемиологического статуса, заявил посол ЕС в Москве Маркус Эдерер.В Евросоюзе с 1 июля действует система COVID-сертификатов, которые выдаются привитым или переболевшим, а также сдавшим отрицательный ПЦР-тест. Дипломат отметил, что законодательство позволяет Еврокомиссии признавать эквивалентность документов, выданных в других странах."Мы предложили (российскому Минздраву. — Прим. ред.) провести такие дискуссии, и если они будут успешными, они снизят число проблем, с которыми сталкиваются сейчас путешественники", — сказал Эдерер на брифинге по случаю начала председательства Словении в Совете ЕС.Он добавил, что пока рано говорить о полной отмене ограничений на передвижения людей через границы, однако призвал помогать им в этом. Эдерер также напомнил, что россияне лидировали по количеству поданных и одобренных заявок на шенгенскую визу и сохранили позиции, несмотря на пандемию коронавируса.COVID-сертификаты выдают после прививок препаратами, одобренными на территории союза. Обладателей такого документа обещали освободить от обязанности сдавать тесты и соблюдать карантин в путешествиях. Единого механизма признания COVID-"паспортов", выданных в других странах, пока нет.Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) пока не сертифицировало ни одну из российских вакцин. "Спутник V" находится на экспертизе регулятора, сколько она продлится, неизвестно.

https://ria.ru/20210614/poezdki-1736936299.html

https://ria.ru/20210611/sertifikaty-1736632213.html

брюссель

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, маркус эдерер, совет ес, здоровье - общество, брюссель, еврокомиссия, евросоюз, в мире, россия