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https://ria.ru/20210708/sertifikaty-1740397272.html
Евросоюз предложил России обсудить сотрудничество по COVID-сертификатам
Евросоюз предложил России обсудить сотрудничество по COVID-сертификатам - РИА Новости, 08.07.2021
Евросоюз предложил России обсудить сотрудничество по COVID-сертификатам
Брюссель предложил России присоединиться к европейской системе сертификации эпидемиологического статуса, заявил посол ЕС в Москве Маркус Эдерер. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T11:12
2021-07-08T13:32
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
маркус эдерер
совет ес
здоровье - общество
брюссель
еврокомиссия
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Брюссель предложил России присоединиться к европейской системе сертификации эпидемиологического статуса, заявил посол ЕС в Москве Маркус Эдерер.В Евросоюзе с 1 июля действует система COVID-сертификатов, которые выдаются привитым или переболевшим, а также сдавшим отрицательный ПЦР-тест. Дипломат отметил, что законодательство позволяет Еврокомиссии признавать эквивалентность документов, выданных в других странах."Мы предложили (российскому Минздраву. — Прим. ред.) провести такие дискуссии, и если они будут успешными, они снизят число проблем, с которыми сталкиваются сейчас путешественники", — сказал Эдерер на брифинге по случаю начала председательства Словении в Совете ЕС.Он добавил, что пока рано говорить о полной отмене ограничений на передвижения людей через границы, однако призвал помогать им в этом. Эдерер также напомнил, что россияне лидировали по количеству поданных и одобренных заявок на шенгенскую визу и сохранили позиции, несмотря на пандемию коронавируса.COVID-сертификаты выдают после прививок препаратами, одобренными на территории союза. Обладателей такого документа обещали освободить от обязанности сдавать тесты и соблюдать карантин в путешествиях. Единого механизма признания COVID-"паспортов", выданных в других странах, пока нет.Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) пока не сертифицировало ни одну из российских вакцин. "Спутник V" находится на экспертизе регулятора, сколько она продлится, неизвестно.
https://ria.ru/20210614/poezdki-1736936299.html
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коронавирус covid-19, маркус эдерер, совет ес, здоровье - общество, брюссель, еврокомиссия, евросоюз, в мире, россия
Евросоюз предложил России обсудить сотрудничество по COVID-сертификатам
11:12 08.07.2021 (обновлено: 13:32 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающая держит в руках сертификат о вакцинации от CoVID-19 перед заселением в номер санатория "Октябрьский" в Краснодарском крае
Отдыхающая держит в руках сертификат о вакцинации от CoVID-19 перед заселением в номер санатория Октябрьский в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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ЕС предложил Минздраву обсудить сотрудничество по сертификатам о вакцинации от COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Брюссель предложил России присоединиться к европейской системе сертификации эпидемиологического статуса, заявил посол ЕС в Москве Маркус Эдерер.
В Евросоюзе с 1 июля действует система COVID-сертификатов, которые выдаются привитым или переболевшим, а также сдавшим отрицательный ПЦР-тест. Дипломат отметил, что законодательство позволяет Еврокомиссии признавать эквивалентность документов, выданных в других странах.
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"Мы предложили (российскому Минздраву. — Прим. ред.) провести такие дискуссии, и если они будут успешными, они снизят число проблем, с которыми сталкиваются сейчас путешественники", — сказал Эдерер на брифинге по случаю начала председательства Словении в Совете ЕС.
Он добавил, что пока рано говорить о полной отмене ограничений на передвижения людей через границы, однако призвал помогать им в этом.
Эдерер также напомнил, что россияне лидировали по количеству поданных и одобренных заявок на шенгенскую визу и сохранили позиции, несмотря на пандемию коронавируса.
COVID-сертификаты выдают после прививок препаратами, одобренными на территории союза. Обладателей такого документа обещали освободить от обязанности сдавать тесты и соблюдать карантин в путешествиях. Единого механизма признания COVID-"паспортов", выданных в других странах, пока нет.
Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) пока не сертифицировало ни одну из российских вакцин. "Спутник V" находится на экспертизе регулятора, сколько она продлится, неизвестно.
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