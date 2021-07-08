https://ria.ru/20210708/semya-1740421252.html

ОП подготовила предложения по профилактике семейного неблагополучия

ОП подготовила предложения по профилактике семейного неблагополучия - РИА Новости, 08.07.2021

ОП подготовила предложения по профилактике семейного неблагополучия

Комиссия Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей направила вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой ряд... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T13:05

2021-07-08T13:05

2021-07-08T13:05

россия

юлия зимова

владимир путин

общество

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Комиссия Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей направила вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой ряд предложений по работе будущего федерального органа исполнительной власти, курирующего семейную политику, документ, в котором прописаны идеи по профилактике семейного неблагополучия, формирование института "семейного помощника" и особенности ведения соответствующей статистики, имеется в распоряжении РИА Новости.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля определить, какой федеральный орган исполнительной власти будет заниматься вопросами защиты семьи и детей."Прежде всего, мы предлагаем разделить на несколько уровней работу по профилактике семейного неблагополучия: сейчас мы знаем, что очень часто работа с семьей начинается, когда в ней уже произошла какая-то безвыходная ситуация — и спасти ее уже очень сложно. На примере других стран мы видим, когда есть несколько уровней профилактики, на каждом этапе соответствующие органы власти (образования, здравоохранения и т.д.) понимают, что они могут сделать — как они могут помочь семье", - прокомментировала документ заместитель председателя комиссии Юлия Зимова.В Комиссии также предлагают сделать упор на профилактику семейного неблагополучия и вести работу в этой сфере по четырем ключевым направлениям: первые "1000 дней жизни" ребенка, семьи в трудной ситуации (болезни, опека, утрата), семьи в кризисе (зависимости, насилие), семьи с родителями, которые лишены или ограничены в правах.Одно из главных ожиданий общественников — единая информационная межведомственная система по работе с семьями. В ней, в частности, должны быть предусмотрены курсы осознанного родительства, внедренные в образовательные программы школ, а также бесплатные школы осознанного родительства при женских консультациях и роддомах, полный доступ к информации об услугах для семей с детьми, регулярные информационные кампании по дестигматизации обращения семей за помощью и группы поддержки в семейных многофункциональных центрах. Среди прочих предложений - создание системы единого окна входа для семей за помощью, доступ к личной терапии для родителей с риском или опытом жестокого обращения, аддитивного поведения и девиации, услуга "семейного помощника", приоритетное право каждого ребенка, потерявшего кровную семью, а также учет мнения ребенка при участии в школьном самоуправлении, на всех уровнях формирования новых услуг для детей и семей."Очень хочется, чтобы выстроилась всесторонняя взаимосвязанная система. Если посмотреть на отдельные ожидания, кажется, что многие из практик реализуются. Но нет ни одного места, в котором сочетается весь набор этих практик: ни одного региона, ни одного ведомства. Если эта система выстроится, на наш взгляд, очень многие показатели семейной и демографической политики улучшатся", - добавила Зимова.

https://ria.ru/20210306/putin-1600186095.html

https://ria.ru/20210707/vyplaty-1740299725.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юлия зимова, владимир путин, общество