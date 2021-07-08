https://ria.ru/20210708/sderzhivanie-1740425579.html
Песков назвал линию на сдерживание России константой в западной политике
Песков назвал линию на сдерживание России константой в западной политике - РИА Новости, 08.07.2021
Песков назвал линию на сдерживание России константой в западной политике
В Кремле считают, что линия на сдерживание России является константой в западной политике, такие попытки чувствуют на себе, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T13:27
2021-07-08T13:27
2021-07-08T13:36
сергей лавров
госдума рф
нато
россия
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. В Кремле считают, что линия на сдерживание России является константой в западной политике, такие попытки чувствуют на себе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад может попытаться расшатать ситуацию в России, спровоцировать протестные выступления в преддверии выборов в Госдуму."Хочу напомнить заявления и наших европейских визави, и наших визави в Соединенных Штатах Америки, и наших оппонентов в НАТО и так далее о том, что их линия на сдерживание России является абсолютной константой в их внешней политике. Разумеется, при такой линии для них, что называется, все средства хороши, мы отдаем себе отчет, розовые очки не носим и, безусловно, вот эти попытки сдерживания мы постоянно чувствуем на себе", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, фиксируются ли попытки повлиять на ситуацию в России со стороны Запада и насколько они серьезные.
https://radiosputnik.ria.ru/20210708/krym-1740376386.html
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сергей лавров, госдума рф, нато, россия, дмитрий песков, в мире
Песков назвал линию на сдерживание России константой в западной политике
13:27 08.07.2021 (обновлено: 13:36 08.07.2021)
Песков назвал линию на сдерживание России константой в западной политике