https://ria.ru/20210708/samolet-1740523339.html

В Швеции разбился самолет, на борту которого находились девять человек

В Швеции разбился самолет, на борту которого находились девять человек - РИА Новости, 09.07.2021

В Швеции разбился самолет, на борту которого находились девять человек

В районе шведского города Эребру разбился самолет, на борту было девять человек, сообщили местные СМИ. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-08T21:45

2021-07-08T21:45

2021-07-09T05:34

швеция

в мире

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В районе шведского города Эребру разбился самолет, на борту было девять человек, сообщили местные СМИ."Это самолет для прыжков с парашютом", — цитирует Reuters главу координационного центра спасателей Эмиля Густавссона. По его словам, инцидент произошел после взлета.Полиция региона Бергслаген на юге центральной Швеции сообщила о нескольких жертвах.По информации канала TV4, госпитализировали двух человек; на месте крушения начался пожар.

https://ria.ru/20210614/tekhas-1736957264.html

швеция

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