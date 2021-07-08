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В Швеции разбился самолет, на борту которого находились девять человек
В Швеции разбился самолет, на борту которого находились девять человек - РИА Новости, 09.07.2021
В Швеции разбился самолет, на борту которого находились девять человек
В районе шведского города Эребру разбился самолет, на борту было девять человек, сообщили местные СМИ. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-08T21:45
2021-07-09T05:34
швеция
в мире
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В районе шведского города Эребру разбился самолет, на борту было девять человек, сообщили местные СМИ."Это самолет для прыжков с парашютом", — цитирует Reuters главу координационного центра спасателей Эмиля Густавссона. По его словам, инцидент произошел после взлета.Полиция региона Бергслаген на юге центральной Швеции сообщила о нескольких жертвах.По информации канала TV4, госпитализировали двух человек; на месте крушения начался пожар.
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швеция, в мире
В Швеции разбился самолет, на борту которого находились девять человек
21:45 08.07.2021 (обновлено: 05:34 09.07.2021)
 
CC BY 2.0 / David Hall / AmbulansМашина скорой помощи в Швеции
Машина скорой помощи в Швеции - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
CC BY 2.0 / David Hall / Ambulans

В Швеции разбился самолет, на борту которого находились девять человек

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В районе шведского города Эребру разбился самолет, на борту было девять человек, сообщили местные СМИ.
"Это самолет для прыжков с парашютом", — цитирует Reuters главу координационного центра спасателей Эмиля Густавссона. По его словам, инцидент произошел после взлета.
Полиция региона Бергслаген на юге центральной Швеции сообщила о нескольких жертвах.
По информации канала TV4, госпитализировали двух человек; на месте крушения начался пожар.
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