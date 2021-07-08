https://ria.ru/20210708/salekhard-1740506703.html

Главный символ Салехарда перепрограммируют и благоустроят

Главный символ Салехарда перепрограммируют и благоустроят - РИА Новости, 08.07.2021

Главный символ Салехарда перепрограммируют и благоустроят

Главный символ Салехарда - стелу "66 параллель" - перепрограммируют и благоустроят в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в четверг пресс-служба... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T19:12

2021-07-08T19:12

2021-07-08T19:12

ямало-ненецкий автономный округ

россия

городское хозяйство москвы

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

салехард

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Главный символ Салехарда - стелу "66 параллель" - перепрограммируют и благоустроят в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в четверг пресс-служба губернатора региона."Этим летом в Салехарде запланирована реконструкция одной из главных достопримечательностей города – стелы "66 параллель". Стела заиграет десятью новыми световыми тематическими сценариями с применением северных орнаментов и узоров, имитацией северного сияния", - говорится в сообщении.Среди тем световых представлений - новогодняя тематика, освоение Севера, День Победы, 23 февраля, 8 Марта, День России и День города Салехарда."Это место знаковое – оно встречает каждого, кто приезжает в Салехард. Оно напоминает об уникальной особенности нашего города – расположении прямо на широте Полярного круга. Поэтому как для жителей, так и для гостей окружной столицы стела станет настоящим ярким подарком", - приводятся в сообщении слова главы Салехарда Алексея Титовского.В настоящее время объявлен конкурс на определение подрядной организации, которая будет выполнять работы. Сейчас на стеле проводится побелка и частичная замена бордюров.В перечень работ по реконструкции стелы также включены демонтаж существующей схемы подсветки, замена кабельной линии, изготовление и монтаж встраиваемого светового конструктива для ночной подсветки, полная замена гранитной облицовки основания. На территории возле стелы будут установлены лавочки, урны, заменены фонарные столбы, проведено озеленение. Работы должны быть выполнены до сентября, уточняют власти.

https://radiosputnik.ria.ru/20210623/internet-1738310227.html

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россия, городское хозяйство москвы, ямало-ненецкий автономный округ (янао), салехард, общество