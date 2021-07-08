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Нефтекомпании группы "Сафмар" получили от Сбера гарантии финансирования
Нефтекомпании группы "Сафмар" получили от Сбера гарантии финансирования - РИА Новости, 08.07.2021
Нефтекомпании группы "Сафмар" получили от Сбера гарантии финансирования
Нефтяные компании группы "Сафмар" — "Нефтиса", "Фортеинвест" и "Ойл Технолоджис" — получили от Сбербанка гарантии финансирования торговых операций, связанных с... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T21:12
2021-07-08T23:25
александр лукашенко
сбербанк россии
русснефть
евросоюз
михаил гуцериев
белоруссия
экономика
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Нефтяные компании группы "Сафмар" — "Нефтиса", "Фортеинвест" и "Ойл Технолоджис" — получили от Сбербанка гарантии финансирования торговых операций, связанных с покупкой нефти."Группой Сбербанк одобрены лимиты для продолжения финансирования трейдеров на цели осуществления предоплат в пользу ООО "Ойл Технолоджис" (владеет 92% Афипского НПЗ, входит в группу "Сафмар". — Прим. ред.) для поставки нефтепродуктов, произведенных на ООО "Афипский НПЗ", — говорится в письме Сбербанка (есть в распоряжении РИА Новости).Также банк готов одобрить финансирование трейдеров для внесения предоплат за нефть в пользу группы компаний "Нефтиса" и "Фортеинвест" для поставки нефтепродуктов, произведенных на НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", если такие запросы поступят.Группа "Сафмар" объединяет активы с участием семьи и партнеров бизнесменов Гуцериевых. В июне Евросоюз включил Михаила Гуцериева в свой новый санкционный список по Белоруссии из-за его поддержки президента Александра Лукашенко. Ограничения предусматривают заморозку активов и запрет на поездки в ЕС.Михаил Гуцериев — бывший председатель совета директоров компании и один из основных ее бенефициаров. В 2010-2015 годах занимал должность президента "Русснефти", председателя совета директоров компании — с 2015 года. В структуре акционерного капитала "Русснефти" он не значится. В конце июня Гуцериев решил выйти из совета директоров компании.
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александр лукашенко, сбербанк россии, русснефть, евросоюз, михаил гуцериев, белоруссия, экономика
Нефтекомпании группы "Сафмар" получили от Сбера гарантии финансирования
21:12 08.07.2021 (обновлено: 23:25 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Нефтекомпании группы "Сафмар" получили от Сбербанка гарантии финансирования операций

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Нефтяные компании группы "Сафмар" — "Нефтиса", "Фортеинвест" и "Ойл Технолоджис" — получили от Сбербанка гарантии финансирования торговых операций, связанных с покупкой нефти.
"Группой Сбербанк одобрены лимиты для продолжения финансирования трейдеров на цели осуществления предоплат в пользу ООО "Ойл Технолоджис" (владеет 92% Афипского НПЗ, входит в группу "Сафмар". — Прим. ред.) для поставки нефтепродуктов, произведенных на ООО "Афипский НПЗ", — говорится в письме Сбербанка (есть в распоряжении РИА Новости).
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Также банк готов одобрить финансирование трейдеров для внесения предоплат за нефть в пользу группы компаний "Нефтиса" и "Фортеинвест" для поставки нефтепродуктов, произведенных на НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", если такие запросы поступят.
Группа "Сафмар" объединяет активы с участием семьи и партнеров бизнесменов Гуцериевых. В июне Евросоюз включил Михаила Гуцериева в свой новый санкционный список по Белоруссии из-за его поддержки президента Александра Лукашенко. Ограничения предусматривают заморозку активов и запрет на поездки в ЕС.
Михаил Гуцериев — бывший председатель совета директоров компании и один из основных ее бенефициаров. В 2010-2015 годах занимал должность президента "Русснефти", председателя совета директоров компании — с 2015 года. В структуре акционерного капитала "Русснефти" он не значится. В конце июня Гуцериев решил выйти из совета директоров компании.
 
Александр ЛукашенкоСбербанк РоссииРуссНефтьЕвросоюзМихаил ГуцериевБелоруссияЭкономика
 
 
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