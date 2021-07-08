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Туризм
https://ria.ru/20210708/s7-1740476666.html
S7 Airlines готова возобновить полеты на египетские курорты
S7 Airlines готова возобновить полеты на египетские курорты - РИА Новости, 08.07.2021
S7 Airlines готова возобновить полеты на египетские курорты
Российская авиакомпания S7 Airlines готова возобновить полеты на египетские курорты, сообщила РИА Новости представитель перевозчика. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T17:11
2021-07-08T17:18
туризм
россия
s7 airlines
владимир путин
египет
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 Airlines готова возобновить полеты на египетские курорты, сообщила РИА Новости представитель перевозчика.Президент России Владимир Путин в четверг отменил указ о запрете полетов на курорты Египта."S7 Airlines готова возобновить полеты в Египет. Мы сформируем полетную программу и запросим соответствующие разрешения у авиационных властей", - сказала собеседница агентства.
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россия, s7 airlines, владимир путин, египет
S7 Airlines готова возобновить полеты на египетские курорты
17:11 08.07.2021 (обновлено: 17:18 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосадка самолета Airbus A320 авиакомпании S7 Airlines в новой ливрее в аэропорту Домодедово
Посадка самолета Airbus A320 авиакомпании S7 Airlines в новой ливрее в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Авиакомпания S7 Airlines заявила о готовности возобновить полеты на курорты Египта

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 Airlines готова возобновить полеты на египетские курорты, сообщила РИА Новости представитель перевозчика.
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Президент России Владимир Путин в четверг отменил указ о запрете полетов на курорты Египта.
"S7 Airlines готова возобновить полеты в Египет. Мы сформируем полетную программу и запросим соответствующие разрешения у авиационных властей", - сказала собеседница агентства.
 
ТуризмРоссияS7 AirlinesВладимир ПутинЕгипет
 
 
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