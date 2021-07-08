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S7 Airlines готова возобновить полеты на египетские курорты

S7 Airlines готова возобновить полеты на египетские курорты - РИА Новости, 08.07.2021

S7 Airlines готова возобновить полеты на египетские курорты

Российская авиакомпания S7 Airlines готова возобновить полеты на египетские курорты, сообщила РИА Новости представитель перевозчика. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T17:11

2021-07-08T17:11

2021-07-08T17:18

туризм

россия

s7 airlines

владимир путин

египет

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 Airlines готова возобновить полеты на египетские курорты, сообщила РИА Новости представитель перевозчика.Президент России Владимир Путин в четверг отменил указ о запрете полетов на курорты Египта."S7 Airlines готова возобновить полеты в Египет. Мы сформируем полетную программу и запросим соответствующие разрешения у авиационных властей", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20210624/koronavirus-1738347022.html

россия

египет

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2021

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россия, s7 airlines, владимир путин, египет