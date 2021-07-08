Робот-экскурсовод появился в сельской библиотеке в Удмуртии
11:57 08.07.2021 (обновлено: 12:08 08.07.2021)
Робот, умеющий проводить экскурсии и презентации появился в сельской библиотеке в Удмуртии
УФА, 8 июл – РИА Новости. Робот, умеющий проводить экскурсии и презентации, фотографировать и записывать видео, появился в сельской библиотеке в Удмуртии, сообщил глава республики Александр Бречалов.
"Читателей библиотеки в селе Кильмезь будет встречать робот. В Сюмсинском районе продолжаются работы по созданию модельной библиотеки на средства национального проекта "Культура". Там сделали ремонт, купили 1,5 тысячи новых книг, а также мебель и оборудование. У сотрудников появился новый помощник – R.Bot 100 Plus. Робот проводит экскурсии и презентации для посетителей, фотографирует, записывает видео", - поделился хорошей новостью Бречалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
📚 Читателей библиотеки в селе Кильмезь будет встречать робот. В Сюмсинском районе продолжаются работы по созданию модельной библиотеки на средства национального проекта «Культура». #УдмуртияМеняется #НацПроектыhttps://t.co/A9cORjEDBw— Александр Бречалов (@brechalov) July 8, 2021
Он рассказал, что в библиотеке для читателей закупили компьютеры, телевизоры, ноутбук и планшеты, синтезатор, 3D ручки, конструкторы, стол для рисования песком.
"Все это - нацпроект в действии! В 2021 году в республике будут созданы еще две модельные библиотеки: в библиотеке-филиале имени Н.К. Крупской в Ижевске и в Центральной городской детской библиотеке им. Е.А. Пермяка в Воткинске", - рассказал о планах глава Удмуртии.