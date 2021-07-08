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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20210708/robot-1740406663.html
Робот-экскурсовод появился в сельской библиотеке в Удмуртии
Робот-экскурсовод появился в сельской библиотеке в Удмуртии - РИА Новости, 08.07.2021
Робот-экскурсовод появился в сельской библиотеке в Удмуртии
Робот, умеющий проводить экскурсии и презентации, фотографировать и записывать видео, появился в сельской библиотеке в Удмуртии, сообщил глава республики... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T11:57
2021-07-08T12:08
новости культуры
удмуртская республика
александр бречалов
сюмсинский район
ижевск
общество
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УФА, 8 июл – РИА Новости. Робот, умеющий проводить экскурсии и презентации, фотографировать и записывать видео, появился в сельской библиотеке в Удмуртии, сообщил глава республики Александр Бречалов."Читателей библиотеки в селе Кильмезь будет встречать робот. В Сюмсинском районе продолжаются работы по созданию модельной библиотеки на средства национального проекта "Культура". Там сделали ремонт, купили 1,5 тысячи новых книг, а также мебель и оборудование. У сотрудников появился новый помощник – R.Bot 100 Plus. Робот проводит экскурсии и презентации для посетителей, фотографирует, записывает видео", - поделился хорошей новостью Бречалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Он рассказал, что в библиотеке для читателей закупили компьютеры, телевизоры, ноутбук и планшеты, синтезатор, 3D ручки, конструкторы, стол для рисования песком."Все это - нацпроект в действии! В 2021 году в республике будут созданы еще две модельные библиотеки: в библиотеке-филиале имени Н.К. Крупской в Ижевске и в Центральной городской детской библиотеке им. Е.А. Пермяка в Воткинске", - рассказал о планах глава Удмуртии.
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сюмсинский район
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новости культуры, александр бречалов, сюмсинский район, ижевск, общество
Робот-экскурсовод появился в сельской библиотеке в Удмуртии
11:57 08.07.2021 (обновлено: 12:08 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Евгений СамаринКнижные полки в библиотеке
Книжные полки в библиотеке - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Евгений Самарин

Робот, умеющий проводить экскурсии и презентации появился в сельской библиотеке в Удмуртии

Читать ria.ru в
УФА, 8 июл – РИА Новости. Робот, умеющий проводить экскурсии и презентации, фотографировать и записывать видео, появился в сельской библиотеке в Удмуртии, сообщил глава республики Александр Бречалов.
"Читателей библиотеки в селе Кильмезь будет встречать робот. В Сюмсинском районе продолжаются работы по созданию модельной библиотеки на средства национального проекта "Культура". Там сделали ремонт, купили 1,5 тысячи новых книг, а также мебель и оборудование. У сотрудников появился новый помощник – R.Bot 100 Plus. Робот проводит экскурсии и презентации для посетителей, фотографирует, записывает видео", - поделился хорошей новостью Бречалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он рассказал, что в библиотеке для читателей закупили компьютеры, телевизоры, ноутбук и планшеты, синтезатор, 3D ручки, конструкторы, стол для рисования песком.
"Все это - нацпроект в действии! В 2021 году в республике будут созданы еще две модельные библиотеки: в библиотеке-филиале имени Н.К. Крупской в Ижевске и в Центральной городской детской библиотеке им. Е.А. Пермяка в Воткинске", - рассказал о планах глава Удмуртии.
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Удмуртская РеспубликаНовости культурыАлександр БречаловСюмсинский районИжевскОбщество
 
 
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