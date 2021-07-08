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Робот-экскурсовод появился в сельской библиотеке в Удмуртии

Робот-экскурсовод появился в сельской библиотеке в Удмуртии - РИА Новости, 08.07.2021

Робот-экскурсовод появился в сельской библиотеке в Удмуртии

Робот, умеющий проводить экскурсии и презентации, фотографировать и записывать видео, появился в сельской библиотеке в Удмуртии, сообщил глава республики... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T11:57

2021-07-08T11:57

2021-07-08T12:08

новости культуры

удмуртская республика

александр бречалов

сюмсинский район

ижевск

общество

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УФА, 8 июл – РИА Новости. Робот, умеющий проводить экскурсии и презентации, фотографировать и записывать видео, появился в сельской библиотеке в Удмуртии, сообщил глава республики Александр Бречалов."Читателей библиотеки в селе Кильмезь будет встречать робот. В Сюмсинском районе продолжаются работы по созданию модельной библиотеки на средства национального проекта "Культура". Там сделали ремонт, купили 1,5 тысячи новых книг, а также мебель и оборудование. У сотрудников появился новый помощник – R.Bot 100 Plus. Робот проводит экскурсии и презентации для посетителей, фотографирует, записывает видео", - поделился хорошей новостью Бречалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Он рассказал, что в библиотеке для читателей закупили компьютеры, телевизоры, ноутбук и планшеты, синтезатор, 3D ручки, конструкторы, стол для рисования песком."Все это - нацпроект в действии! В 2021 году в республике будут созданы еще две модельные библиотеки: в библиотеке-филиале имени Н.К. Крупской в Ижевске и в Центральной городской детской библиотеке им. Е.А. Пермяка в Воткинске", - рассказал о планах глава Удмуртии.

https://ria.ru/20210629/udmurtiya-1739044546.html

сюмсинский район

ижевск

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новости культуры, александр бречалов, сюмсинский район, ижевск, общество