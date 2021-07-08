https://ria.ru/20210708/remont-1740488721.html

На ремонт дорог Ставрополья выделят почти миллиард рублей

На ремонт дорог Ставрополья выделят почти миллиард рублей - РИА Новости, 08.07.2021

На ремонт дорог Ставрополья выделят почти миллиард рублей

Около одного миллиарда рублей выделят на Ставрополье на ремонт и строительство местных дорог, сообщает краевое министерство дорожного хозяйства и транспорта. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T17:59

2021-07-08T17:59

2021-07-08T17:59

ставропольский край

автомобильные дороги

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СТАВРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Около одного миллиарда рублей выделят на Ставрополье на ремонт и строительство местных дорог, сообщает краевое министерство дорожного хозяйства и транспорта."Поправки в краевой закон о дорожном фонде позволят ежегодно привлекать на дорожные работы дополнительно до одного миллиарда рублей, сэкономленных в результате проведения конкурсных закупочных процедур. Эти средства будут оперативно направляться муниципалитетам для приведения дорог местного значения в нормативное состояние", - сказал министр дорожного хозяйства и транспорта Евгений Штепа.Он пояснил, что эти средства благодаря законодательной инициативе правительства края поступят дополнительно к уже выделенным на эти цели 5 миллиардам рублей.По данным министерства дорожного хозяйства и транспорта края, основной акцент в работе дорожного хозяйства региона сделан именно на строительстве и ремонте дорог местного значения. Так, на местах практически выполнено поручение губернатора региона Владимира Владимирова о проведении ямочного ремонта. Завершили работы более 30 муниципалитетов, еще два на финишной прямой.В полном объеме запущено движение по отремонтированному путепроводу в Невинномысске. На 60% выполнены ремонтные работы на путепроводе в Минеральных Водах. На днях приступили к ремонту дорог по улицам по улицам Тюльпановая и Бирюзовая, а также по проспекту Ивана Щипакина в Ставрополе - на эти цели направлен один миллиард рублей.В целом до конца года в нормативное состояние в крае из разных источников финансирования планируется привести более 300 километров дорог местного значения. Отметим также, что краевой дорожный фонд в 2021 году достиг рекордной отметки в 12,6 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210622/zapravki-1738141465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

автомобильные дороги