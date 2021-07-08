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Россия надеется получить от Японии разъяснения по военному союзу с США

Россия надеется получить от Японии разъяснения по военному союзу с США - РИА Новости, 08.07.2021

Россия надеется получить от Японии разъяснения по военному союзу с США

РФ надеется получить от Японии разъяснения относительно военного союза Токио и Вашингтона, а также угроз безопасности в регионе, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T05:18

2021-07-08T05:18

2021-07-08T05:18

россия

сергей лавров

япония

сша

в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 8 июл – РИА Новости. РФ надеется получить от Японии разъяснения относительно военного союза Токио и Вашингтона, а также угроз безопасности в регионе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.По его словам, Япония заверяла Россию, что никогда не позволит размещать на своей территории вооружения, которые будут представлять угрозу для России, однако сейчас делает именно это, заявляя о своем союзе с США.

россия

япония

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей лавров, япония, сша, в мире