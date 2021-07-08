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Россия надеется получить от Японии разъяснения по военному союзу с США
Россия надеется получить от Японии разъяснения по военному союзу с США - РИА Новости, 08.07.2021
Россия надеется получить от Японии разъяснения по военному союзу с США
РФ надеется получить от Японии разъяснения относительно военного союза Токио и Вашингтона, а также угроз безопасности в регионе, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T05:18
2021-07-08T05:18
россия
сергей лавров
япония
сша
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 8 июл – РИА Новости. РФ надеется получить от Японии разъяснения относительно военного союза Токио и Вашингтона, а также угроз безопасности в регионе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.По его словам, Япония заверяла Россию, что никогда не позволит размещать на своей территории вооружения, которые будут представлять угрозу для России, однако сейчас делает именно это, заявляя о своем союзе с США.
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россия, сергей лавров, япония, сша, в мире
Россия надеется получить от Японии разъяснения по военному союзу с США
05:18 08.07.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Россия надеется получить от Японии разъяснения относительно военного союза с США

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 8 июл – РИА Новости. РФ надеется получить от Японии разъяснения относительно военного союза Токио и Вашингтона, а также угроз безопасности в регионе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, Япония заверяла Россию, что никогда не позволит размещать на своей территории вооружения, которые будут представлять угрозу для России, однако сейчас делает именно это, заявляя о своем союзе с США.
"Надеюсь, что те вопросы, которые мы сформулировали для японских собеседников по поводу угроз безопасности, создаваемых военным союзом с США, будут восприняты серьезно и в ходе (диалога – ред.), когда будет возобновлен наш диалог, сейчас пока многие каналы прерваны, мы получим разъяснения и будем готовы их обсудить", - сказал Лавров, выступая в Дальневосточном федеральном университете.
 
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