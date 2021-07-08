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Секретарь СНБО Украины предсказал распад России
Секретарь СНБО Украины предсказал распад России - РИА Новости, 08.07.2021
Секретарь СНБО Украины предсказал распад России
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов надеется, что многонациональная Россия не сможет сохраниться в нынешнем виде. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T20:44
2021-07-08T20:44
россия
алексей данилов
совет национальной безопасности и обороны украины
украина
в мире
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов надеется, что многонациональная Россия не сможет сохраниться в нынешнем виде. Данилов объяснил свое мнение тем, что Россия многонациональная страна, а все народы должны жить отдельно друг от друга.Данилов регулярно выступает с сомнительными заявлениями о России. Так, в марте он заявил об угрозе существованию Украины из-за использования русского языка. Позднее секретарь СНБО обвинил Россию в желании сделать Черное море "озером". Также он неоднократно возлагал вину за потерю Крыма на Францию и Германию. Владимир Путин ранее ответил тем, кто ждет развала или затухания России, словами "как бы не простудиться на ваших похоронах". Он подчеркнул, что Россия укрепляет свои силы и справится со всеми сложностями и санкциями.При этом, как указывают эксперты, у самой Украины есть проблемы, ставящие ее на грань коллапса. По словам экономиста Александра Дудчака, в 2014 году Киев окончательно потерял суверенитет, утратил территории и мог потерять еще больше. Специалист обратил внимание на ужасную ситуацию с правами человека, а также в сфере религии. Он отметил, что современная Украина совершенно не учитывает интересы проживающих там народов. Киевские власти не заботят проблемы даже "титульной нации", заключил Дудчак.
https://ria.ru/20210604/danilov-1735731430.html
https://ria.ru/20210517/ukraina-1732721613.html
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россия, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, украина, в мире
Секретарь СНБО Украины предсказал распад России
20:44 08.07.2021
 
© РИА НовостиЗдание Кабинета министров Украины в Киеве
Здание Кабинета министров Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости

Секретарь СНБО Украины Данилов предсказал развал России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов надеется, что многонациональная Россия не сможет сохраниться в нынешнем виде.
"Россия не может выдерживать то состояние, в котором она есть. Она развалится", — сказал он в интервью "24 каналу".
Данилов объяснил свое мнение тем, что Россия многонациональная страна, а все народы должны жить отдельно друг от друга.
Данилов регулярно выступает с сомнительными заявлениями о России. Так, в марте он заявил об угрозе существованию Украины из-за использования русского языка. Позднее секретарь СНБО обвинил Россию в желании сделать Черное море "озером". Также он неоднократно возлагал вину за потерю Крыма на Францию и Германию.
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Владимир Путин ранее ответил тем, кто ждет развала или затухания России, словами "как бы не простудиться на ваших похоронах". Он подчеркнул, что Россия укрепляет свои силы и справится со всеми сложностями и санкциями.
При этом, как указывают эксперты, у самой Украины есть проблемы, ставящие ее на грань коллапса. По словам экономиста Александра Дудчака, в 2014 году Киев окончательно потерял суверенитет, утратил территории и мог потерять еще больше. Специалист обратил внимание на ужасную ситуацию с правами человека, а также в сфере религии. Он отметил, что современная Украина совершенно не учитывает интересы проживающих там народов. Киевские власти не заботят проблемы даже "титульной нации", заключил Дудчак.
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