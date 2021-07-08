https://ria.ru/20210708/raspad-1740518402.html
Секретарь СНБО Украины предсказал распад России
Секретарь СНБО Украины предсказал распад России - РИА Новости, 08.07.2021
Секретарь СНБО Украины предсказал распад России
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов надеется, что многонациональная Россия не сможет сохраниться в нынешнем виде. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T20:44
2021-07-08T20:44
2021-07-08T20:44
россия
алексей данилов
совет национальной безопасности и обороны украины
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155254/63/1552546320_0:160:3083:1894_1920x0_80_0_0_c59913a31ab1a60414328332384c32bb.jpg
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов надеется, что многонациональная Россия не сможет сохраниться в нынешнем виде. Данилов объяснил свое мнение тем, что Россия многонациональная страна, а все народы должны жить отдельно друг от друга.Данилов регулярно выступает с сомнительными заявлениями о России. Так, в марте он заявил об угрозе существованию Украины из-за использования русского языка. Позднее секретарь СНБО обвинил Россию в желании сделать Черное море "озером". Также он неоднократно возлагал вину за потерю Крыма на Францию и Германию. Владимир Путин ранее ответил тем, кто ждет развала или затухания России, словами "как бы не простудиться на ваших похоронах". Он подчеркнул, что Россия укрепляет свои силы и справится со всеми сложностями и санкциями.При этом, как указывают эксперты, у самой Украины есть проблемы, ставящие ее на грань коллапса. По словам экономиста Александра Дудчака, в 2014 году Киев окончательно потерял суверенитет, утратил территории и мог потерять еще больше. Специалист обратил внимание на ужасную ситуацию с правами человека, а также в сфере религии. Он отметил, что современная Украина совершенно не учитывает интересы проживающих там народов. Киевские власти не заботят проблемы даже "титульной нации", заключил Дудчак.
https://ria.ru/20210604/danilov-1735731430.html
https://ria.ru/20210517/ukraina-1732721613.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155254/63/1552546320_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_f1298b9cf65cca75b046f2b68ad50604.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, украина, в мире
Секретарь СНБО Украины предсказал распад России
Секретарь СНБО Украины Данилов предсказал развал России