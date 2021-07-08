https://ria.ru/20210708/raspad-1740518402.html

Секретарь СНБО Украины предсказал распад России

Секретарь СНБО Украины предсказал распад России - РИА Новости, 08.07.2021

Секретарь СНБО Украины предсказал распад России

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов надеется, что многонациональная Россия не сможет сохраниться в нынешнем виде. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T20:44

2021-07-08T20:44

2021-07-08T20:44

россия

алексей данилов

совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов надеется, что многонациональная Россия не сможет сохраниться в нынешнем виде. Данилов объяснил свое мнение тем, что Россия многонациональная страна, а все народы должны жить отдельно друг от друга.Данилов регулярно выступает с сомнительными заявлениями о России. Так, в марте он заявил об угрозе существованию Украины из-за использования русского языка. Позднее секретарь СНБО обвинил Россию в желании сделать Черное море "озером". Также он неоднократно возлагал вину за потерю Крыма на Францию и Германию. Владимир Путин ранее ответил тем, кто ждет развала или затухания России, словами "как бы не простудиться на ваших похоронах". Он подчеркнул, что Россия укрепляет свои силы и справится со всеми сложностями и санкциями.При этом, как указывают эксперты, у самой Украины есть проблемы, ставящие ее на грань коллапса. По словам экономиста Александра Дудчака, в 2014 году Киев окончательно потерял суверенитет, утратил территории и мог потерять еще больше. Специалист обратил внимание на ужасную ситуацию с правами человека, а также в сфере религии. Он отметил, что современная Украина совершенно не учитывает интересы проживающих там народов. Киевские власти не заботят проблемы даже "титульной нации", заключил Дудчак.

https://ria.ru/20210604/danilov-1735731430.html

https://ria.ru/20210517/ukraina-1732721613.html

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россия, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, украина, в мире