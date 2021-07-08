https://ria.ru/20210708/raketa-1740366014.html

Al-Sumaria: системы ПВО отразили атаку на район посольства США в Багдаде

Al-Sumaria: системы ПВО отразили атаку на район посольства США в Багдаде - РИА Новости, 08.07.2021

Al-Sumaria: системы ПВО отразили атаку на район посольства США в Багдаде

Системы ПВО на территории посольства США в иракской столице Багдаде сбили ракету, пытавшуюся атаковать район дипмиссии, сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T03:15

2021-07-08T03:15

2021-07-08T04:16

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Системы ПВО на территории посольства США в иракской столице Багдаде сбили ракету, пытавшуюся атаковать район дипмиссии, сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в органах безопасности Ирака."Система C-RAM сбила ракету, которая пыталась атаковать район американского посольства", - заявил источник телеканала.Gозднее пресс-служба иракских органов безопасности сообщила, что "зеленая зона" Багдада, где находятся государственные учреждения и иностранные дипмиссии, была обстреляна тремя ракетами."Первая ракета упала около штаба службы национальной безопасности, вторая - на площади Празднований, еще одна (упала - ред.) около района аш-Шейх Умар в жилом квартале, что привело к повреждению машины одного из граждан", - приводит агентство INA заявление пресс-службы органов безопасности.Ранее сообщалось, что сирены сработали в посольстве США в иракской столице Багдаде. Источник в органах безопасности сообщил агентству Shafaq, что система ПРО на территории посольства была активирована из-за подозрения на появление в небе над дипмиссией неизвестного объекта, предположительно, беспилотника. Портал Baghadtoday сообщил, что были слышны звуки взрывов в "зеленой зоне", где находятся государственные учреждения и иностранные дипмиссии. В возглавляемой США коалиции сообщили РИА Новости, что не комментируют сообщения об обстреле посольства."Зеленая зона" Багдада, а также международный аэропорт, к которому примыкает военный аэродром, регулярно становятся целями ракетных обстрелов из самодельных пусковых установок. Кроме того, обстрелам подвергаются иностранные военные базы на территории Ирака. Подобные инциденты в большинстве случаев не приводят к жертвам среди населения и существенному ущербу.

https://ria.ru/20210707/irak-1740352368.html

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багдад (город), сша, в мире