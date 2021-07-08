Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210708/qr-1740419862.html
В Москве впервые возбудили уголовное дело о покупке фальшивого QR-кода
В Москве впервые возбудили уголовное дело о покупке фальшивого QR-кода - РИА Новости, 08.07.2021
В Москве впервые возбудили уголовное дело о покупке фальшивого QR-кода
В Москве впервые завели уголовное дело после покупки несуществующего QR-кода, необходимого для посещения кафе и ресторанов в период пандемии. Об этом сообщил... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T12:53
2021-07-08T14:35
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739961779_0:0:2948:1659_1920x0_80_0_0_66f1a4fd444d3541da1f91023a924b01.jpg
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Москве впервые завели уголовное дело после покупки несуществующего QR-кода, необходимого для посещения кафе и ресторанов в период пандемии. Об этом сообщил начальник управления организации дознания столичного ГУ МВД Павел Милованов.Он уточнил, что речь идет о нарушении 159-й статьи УК — "Мошенничество".По его словам, сейчас на рассмотрении полиции находится "большое количество материалов" по QR-кодам, решения по ним примут вскоре.Помимо этого, как сообщил замначальника столичного главка МВД Александр Половинка, полиция помогла заблокировать более 800 сайтов, где продавали фейковые сертификаты о вакцинации.Ранее сенатор Андрей Клишас заявил, что за использование QR-кодов, которые ведут на ложный портал госуслуг, наказание может составить до двух лет лишения свободы.С 28 июня в столице посещать заведения и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода.
https://ria.ru/20210708/kafe-1740407122.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739961779_33:0:2502:1852_1920x0_80_0_0_6fb368fb4f39431f40bf672c7d9a9e4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, москва
В Москве впервые возбудили уголовное дело о покупке фальшивого QR-кода
12:53 08.07.2021 (обновлено: 14:35 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкХостес проверяет наличие и подлинность QR-кода у посетительницы перед посадкой за столик в ресторане BURO TSUM в Москве
Хостес проверяет наличие и подлинность QR-кода у посетительницы перед посадкой за столик в ресторане BURO TSUM в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк

В Москве впервые возбудили уголовное дело о покупке поддельного QR-кода

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Москве впервые завели уголовное дело после покупки несуществующего QR-кода, необходимого для посещения кафе и ресторанов в период пандемии. Об этом сообщил начальник управления организации дознания столичного ГУ МВД Павел Милованов.
Он уточнил, что речь идет о нарушении 159-й статьи УК — "Мошенничество".
Кафе на Малой Бронной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
Вчера, 11:58Распространение коронавируса
Собянин продлил разрешение на посещение летних кафе без QR-кодов
По его словам, сейчас на рассмотрении полиции находится "большое количество материалов" по QR-кодам, решения по ним примут вскоре.
Помимо этого, как сообщил замначальника столичного главка МВД Александр Половинка, полиция помогла заблокировать более 800 сайтов, где продавали фейковые сертификаты о вакцинации.
Ранее сенатор Андрей Клишас заявил, что за использование QR-кодов, которые ведут на ложный портал госуслуг, наказание может составить до двух лет лишения свободы.
С 28 июня в столице посещать заведения и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода.
Опрос
Какой вакциной от COVID-19 вы привились?
Проголосовали:
7 июля, 13:56Распространение коронавируса
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:27В Казахстане задержали медработников за продажу паспортов вакцинации
08:26В Курске девятилетний мальчик ушел гулять и пропал
08:21"Ростех" разработает парашюты для многоразовых ракет
08:13В правительстве Бурятии заявили, что локдаун снизил заболеваемость
08:12В московских поликлиниках увеличили точность диагнозов с помощью ИИ
08:10В Мексике потребовали расследовать тайную передачу денег брату президента
08:03Бурятия с 12 июля отменит локдаун
08:00Выложили карты на стол. Для чего Польша заманивает белорусов
07:45Задержанные американцы назвали цель нападения на президента Гаити
07:17Мать Винника просит правительство Греции вернуть сына к детям в Россию
07:13Мать Винника рассказала об условиях содержания сына во французской тюрьме
07:11Россияне рассказали, к чему приводят напряженные отношения с начальством
07:08Мать Винника рассказала, когда его освободят из тюрьмы во Франции
06:38Подозреваемых в убийстве президента Гаити задержали в посольстве Тайваня
06:35Эксперты объяснили, как безопасно заказывать услуги в интернете
06:24Пострадавшие при ЧП с самолетом в ЯНАО находятся в реанимации
06:21В МИД России рассказали об одной из наиболее острых проблем Ливии
06:20Россияне потратили 6,7 миллиарда рублей на детские туры с кешбэком
06:19МВД предложило отменить разрешения на временное проживание иностранцев
06:18Генерал сообщил, сколько "граждан женского пола" поступят в военные вузы
Лента новостейМолния