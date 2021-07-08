https://ria.ru/20210708/qr-1740419862.html

В Москве впервые возбудили уголовное дело о покупке фальшивого QR-кода

В Москве впервые возбудили уголовное дело о покупке фальшивого QR-кода - РИА Новости, 08.07.2021

В Москве впервые возбудили уголовное дело о покупке фальшивого QR-кода

В Москве впервые завели уголовное дело после покупки несуществующего QR-кода, необходимого для посещения кафе и ресторанов в период пандемии. Об этом сообщил... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T12:53

2021-07-08T12:53

2021-07-08T14:35

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Москве впервые завели уголовное дело после покупки несуществующего QR-кода, необходимого для посещения кафе и ресторанов в период пандемии. Об этом сообщил начальник управления организации дознания столичного ГУ МВД Павел Милованов.Он уточнил, что речь идет о нарушении 159-й статьи УК — "Мошенничество".По его словам, сейчас на рассмотрении полиции находится "большое количество материалов" по QR-кодам, решения по ним примут вскоре.Помимо этого, как сообщил замначальника столичного главка МВД Александр Половинка, полиция помогла заблокировать более 800 сайтов, где продавали фейковые сертификаты о вакцинации.Ранее сенатор Андрей Клишас заявил, что за использование QR-кодов, которые ведут на ложный портал госуслуг, наказание может составить до двух лет лишения свободы.С 28 июня в столице посещать заведения и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода.

https://ria.ru/20210708/kafe-1740407122.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва