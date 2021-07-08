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Путин поздравил строителей ЦКАД с успешным завершением работ
Путин поздравил строителей ЦКАД с успешным завершением работ - РИА Новости, 08.07.2021
Путин поздравил строителей ЦКАД с успешным завершением работ
Президент России Владимир Путин поздравил строителей и всех участников проекта создания Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) с успешным завершением РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T18:59
2021-07-08T18:59
россия
владимир путин
челябинск
тюмень
общество
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СОФРИНО (Московская область), 8 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил строителей и всех участников проекта создания Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) с успешным завершением работ, глава государства пообещал, что у них впереди будет много дел, поскольку предстоят новые масштабные стройки."Работы будет много, она будет интересная, масштабная", - сказал Путин.После церемонии запуска движения на заключительном отрезке ЦКАД в четверг президент пообщался с ее строителями. Он рассчитывает, что новые проекты будут реализовываться в сроки, которые намечаются с правительством и главами регионов. "С тем качеством, с которым вы работаете, удастся осуществить и следующие проекты", - обратился Путин к представителям дорожных подрядных организаций, участвовавших в строительстве ЦКАД, поблагодарив их за труд."Мы и дальше пойдем - на Казань, Екатеринбург, на Тюмень, Челябинск - это мощная опорная сеть будет по всей европейской части (России)", - пообещал президент."Молодцы!" - похвалил Путин строителей. На память о нынешнем событии глава государства оставил автограф в фотоальбоме о самых ярких моментах сооружения ЦКАД и сфотографировался с работниками.
https://ria.ru/20210708/tskad-1740501334.html
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россия, владимир путин, челябинск, тюмень, общество
Путин поздравил строителей ЦКАД с успешным завершением работ
18:59 08.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии ввода в эксплуатацию Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области
Президент РФ Владимир Путин на церемонии ввода в эксплуатацию Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк

Путин поздравил строителей и всех участников проекта создания ЦКАД с успешным завершением работ

Читать ria.ru в
СОФРИНО (Московская область), 8 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил строителей и всех участников проекта создания Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) с успешным завершением работ, глава государства пообещал, что у них впереди будет много дел, поскольку предстоят новые масштабные стройки.
"Работы будет много, она будет интересная, масштабная", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии ввода в эксплуатацию Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
Вчера, 18:46
Путин проехал по ЦКАД
После церемонии запуска движения на заключительном отрезке ЦКАД в четверг президент пообщался с ее строителями. Он рассчитывает, что новые проекты будут реализовываться в сроки, которые намечаются с правительством и главами регионов. "С тем качеством, с которым вы работаете, удастся осуществить и следующие проекты", - обратился Путин к представителям дорожных подрядных организаций, участвовавших в строительстве ЦКАД, поблагодарив их за труд.
"Сейчас с губернаторами как раз говорили о том, что как дорога появляется, сразу вокруг нее жизнь растет: экономика, и люди активно начинают использовать инфраструктурный проект", - заметил глава государства.
"Мы и дальше пойдем - на Казань, Екатеринбург, на Тюмень, Челябинск - это мощная опорная сеть будет по всей европейской части (России)", - пообещал президент.
"Молодцы!" - похвалил Путин строителей. На память о нынешнем событии глава государства оставил автограф в фотоальбоме о самых ярких моментах сооружения ЦКАД и сфотографировался с работниками.
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РоссияВладимир ПутинЧелябинскТюменьОбщество
 
 
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