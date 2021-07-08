Путин поздравил строителей ЦКАД с успешным завершением работ
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии ввода в эксплуатацию Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области
Путин поздравил строителей и всех участников проекта создания ЦКАД с успешным завершением работ
СОФРИНО (Московская область), 8 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил строителей и всех участников проекта создания Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) с успешным завершением работ, глава государства пообещал, что у них впереди будет много дел, поскольку предстоят новые масштабные стройки.
"Работы будет много, она будет интересная, масштабная", - сказал Путин.
Вчера, 18:46Путин проехал по ЦКАД
После церемонии запуска движения на заключительном отрезке ЦКАД в четверг президент пообщался с ее строителями. Он рассчитывает, что новые проекты будут реализовываться в сроки, которые намечаются с правительством и главами регионов. "С тем качеством, с которым вы работаете, удастся осуществить и следующие проекты", - обратился Путин к представителям дорожных подрядных организаций, участвовавших в строительстве ЦКАД, поблагодарив их за труд.
"Сейчас с губернаторами как раз говорили о том, что как дорога появляется, сразу вокруг нее жизнь растет: экономика, и люди активно начинают использовать инфраструктурный проект", - заметил глава государства.
"Мы и дальше пойдем - на Казань, Екатеринбург, на Тюмень, Челябинск - это мощная опорная сеть будет по всей европейской части (России)", - пообещал президент.
"Молодцы!" - похвалил Путин строителей. На память о нынешнем событии глава государства оставил автограф в фотоальбоме о самых ярких моментах сооружения ЦКАД и сфотографировался с работниками.