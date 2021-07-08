https://ria.ru/20210708/putin-1740504099.html

Путин поздравил строителей ЦКАД с успешным завершением работ

Путин поздравил строителей ЦКАД с успешным завершением работ - РИА Новости, 08.07.2021

Путин поздравил строителей ЦКАД с успешным завершением работ

Президент России Владимир Путин поздравил строителей и всех участников проекта создания Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) с успешным завершением РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T18:59

2021-07-08T18:59

2021-07-08T18:59

россия

владимир путин

челябинск

тюмень

общество

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СОФРИНО (Московская область), 8 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил строителей и всех участников проекта создания Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) с успешным завершением работ, глава государства пообещал, что у них впереди будет много дел, поскольку предстоят новые масштабные стройки."Работы будет много, она будет интересная, масштабная", - сказал Путин.После церемонии запуска движения на заключительном отрезке ЦКАД в четверг президент пообщался с ее строителями. Он рассчитывает, что новые проекты будут реализовываться в сроки, которые намечаются с правительством и главами регионов. "С тем качеством, с которым вы работаете, удастся осуществить и следующие проекты", - обратился Путин к представителям дорожных подрядных организаций, участвовавших в строительстве ЦКАД, поблагодарив их за труд."Мы и дальше пойдем - на Казань, Екатеринбург, на Тюмень, Челябинск - это мощная опорная сеть будет по всей европейской части (России)", - пообещал президент."Молодцы!" - похвалил Путин строителей. На память о нынешнем событии глава государства оставил автограф в фотоальбоме о самых ярких моментах сооружения ЦКАД и сфотографировался с работниками.

https://ria.ru/20210708/tskad-1740501334.html

https://realty.ria.ru/20210708/tskad-1740488627.html

россия

челябинск

тюмень

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россия, владимир путин, челябинск, тюмень, общество