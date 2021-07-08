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Путин назначил Михаила Виноградова уполномоченным России при ЕСПЧ
Путин назначил Михаила Виноградова уполномоченным России при ЕСПЧ - РИА Новости, 08.07.2021
Путин назначил Михаила Виноградова уполномоченным России при ЕСПЧ
Президент России Владимир Путин возложил на Михаила Виноградова функции уполномоченного РФ при ЕСПЧ, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T16:49
2021-07-08T16:49
россия
европейский суд по правам человека
владимир путин
политика
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин возложил на Михаила Виноградова функции уполномоченного РФ при ЕСПЧ, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Возложить на начальника главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ Виноградова Михаила Владимировича осуществление функций Уполномоченного РФ при Европейском Суде по правам человека", - говорится в документе.Отмечается, что данный указ вступает в силу со дня его подписания, 8 июля.
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россия, европейский суд по правам человека, владимир путин, политика
Путин назначил Михаила Виноградова уполномоченным России при ЕСПЧ
16:49 08.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЕвропейский Суд по Правам Человека в Страсбурге
Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Путин назначил Михаила Виноградова уполномоченным России при ЕСПЧ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин возложил на Михаила Виноградова функции уполномоченного РФ при ЕСПЧ, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Возложить на начальника главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ Виноградова Михаила Владимировича осуществление функций Уполномоченного РФ при Европейском Суде по правам человека", - говорится в документе.
Отмечается, что данный указ вступает в силу со дня его подписания, 8 июля.
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