https://ria.ru/20210708/putin-1740470751.html

Путин назначил Михаила Виноградова уполномоченным России при ЕСПЧ

Путин назначил Михаила Виноградова уполномоченным России при ЕСПЧ - РИА Новости, 08.07.2021

Путин назначил Михаила Виноградова уполномоченным России при ЕСПЧ

Президент России Владимир Путин возложил на Михаила Виноградова функции уполномоченного РФ при ЕСПЧ, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T16:49

2021-07-08T16:49

2021-07-08T16:49

россия

европейский суд по правам человека

владимир путин

политика

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин возложил на Михаила Виноградова функции уполномоченного РФ при ЕСПЧ, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Возложить на начальника главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ Виноградова Михаила Владимировича осуществление функций Уполномоченного РФ при Европейском Суде по правам человека", - говорится в документе.Отмечается, что данный указ вступает в силу со дня его подписания, 8 июля.

https://ria.ru/20210701/putin-1739380253.html

россия

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2021

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россия, европейский суд по правам человека, владимир путин, политика