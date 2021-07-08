https://ria.ru/20210708/putin-1740433623.html

Песков рассказал об организации поездок Путина

Песков рассказал об организации поездок Путина - РИА Новости, 08.07.2021

Песков рассказал об организации поездок Путина

Президент РФ Владимир Путин продолжит региональные поездки при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T13:52

2021-07-08T13:52

2021-07-08T13:52

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

дмитрий песков

владимир путин

кемерово

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738911409_0:118:3090:1856_1920x0_80_0_0_c77c914299c6078d2b564f9921b30e05.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин продолжит региональные поездки при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее Путин приезжал в Кемерово с рабочим визитом, где принял участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 300-летию образования Кузбасса."Разумеется, вы это видели, наверное, в Кемерово, все пункты программы визита реализуются с учетом требований санитарных властей, а эти требования по-прежнему особенные с учетом эпидемиологической ситуации. И дальнейшая работа президента также будет строиться с учетом требований санитарных властей. Это главное, безусловно, безопасность президента очень важна", - сказал Песков, отвечая на вопрос, нет ли риска от возвращения президента к своему обычному режиму работы с поездками.Он также добавил, что возобновление региональных визитов - это решение президента, в них соблюдаются все требования санитарных властей."Это решение президента, и какая бы ни была ситуация, в любом случае такие визиты президент совершал и раньше, и будет совершать дальше, но просто принимая все необходимые меры предосторожности", - сказал Песков, отвечая на вопрос, являются ли очные визиты президента его инициативой или это происходит с разрешения докторов и санитарных властей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210325/putin-1602825661.html

https://ria.ru/20210706/putin-1740129911.html

россия

кемерово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин, кемерово, политика