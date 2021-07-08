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Песков рассказал об организации поездок Путина
Песков рассказал об организации поездок Путина - РИА Новости, 08.07.2021
Песков рассказал об организации поездок Путина
Президент РФ Владимир Путин продолжит региональные поездки при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T13:52
2021-07-08T13:52
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коронавирус covid-19
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здоровье - общество
дмитрий песков
владимир путин
кемерово
политика
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин продолжит региональные поездки при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее Путин приезжал в Кемерово с рабочим визитом, где принял участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 300-летию образования Кузбасса."Разумеется, вы это видели, наверное, в Кемерово, все пункты программы визита реализуются с учетом требований санитарных властей, а эти требования по-прежнему особенные с учетом эпидемиологической ситуации. И дальнейшая работа президента также будет строиться с учетом требований санитарных властей. Это главное, безусловно, безопасность президента очень важна", - сказал Песков, отвечая на вопрос, нет ли риска от возвращения президента к своему обычному режиму работы с поездками.Он также добавил, что возобновление региональных визитов - это решение президента, в них соблюдаются все требования санитарных властей."Это решение президента, и какая бы ни была ситуация, в любом случае такие визиты президент совершал и раньше, и будет совершать дальше, но просто принимая все необходимые меры предосторожности", - сказал Песков, отвечая на вопрос, являются ли очные визиты президента его инициативой или это происходит с разрешения докторов и санитарных властей.
https://radiosputnik.ria.ru/20210325/putin-1602825661.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин, кемерово, политика
Песков рассказал об организации поездок Путина
13:52 08.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с выпускниками военных вузов
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с выпускниками военных вузов - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Песков заявил, что Путин продолжит поездки при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин продолжит региональные поездки при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее Путин приезжал в Кемерово с рабочим визитом, где принял участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 300-летию образования Кузбасса.
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"Разумеется, вы это видели, наверное, в Кемерово, все пункты программы визита реализуются с учетом требований санитарных властей, а эти требования по-прежнему особенные с учетом эпидемиологической ситуации. И дальнейшая работа президента также будет строиться с учетом требований санитарных властей. Это главное, безусловно, безопасность президента очень важна", - сказал Песков, отвечая на вопрос, нет ли риска от возвращения президента к своему обычному режиму работы с поездками.
Он также добавил, что возобновление региональных визитов - это решение президента, в них соблюдаются все требования санитарных властей.
"Это решение президента, и какая бы ни была ситуация, в любом случае такие визиты президент совершал и раньше, и будет совершать дальше, но просто принимая все необходимые меры предосторожности", - сказал Песков, отвечая на вопрос, являются ли очные визиты президента его инициативой или это происходит с разрешения докторов и санитарных властей.
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