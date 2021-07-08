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Путин заявил, что новаторские предложения нужны для развития
Путин заявил, что новаторские предложения нужны для развития - РИА Новости, 08.07.2021
Путин заявил, что новаторские предложения нужны для развития
Президент РФ Владимир Путин заявил, что России для развития нужны новаторские предложения. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T13:44
2021-07-08T13:54
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что России для развития нужны новаторские предложения.По видеосвязи президент подключился к встрече с финалистами конкурса "Большие перемены" в режиме видеоконференции. Он поприветствовал участников финала, отметив, что к большой команде конкурса впервые присоединились ученики 5-7 классов.Он также поприветствовал школьников всех возрастов и студентов колледжей, которые приняли для себя важное взрослое решение участвовать в "Большой перемене", а это 2,5 миллиона юных граждан со всей России.Глава государства отметил, что конкурс помогает проявить себя, способности, таланты, которые есть у каждого ребенка, подростка. По его словам, девиз конкурса передает его уникальность, особое отношение к детям: идеи не оценивают, а ценят."Не случайно в рамках конкурса вам предложили спроектировать школу будущего, представить, какой она должна быть в следующем десятилетии или даже в середине 21 века. Такие новаторские предложения интересные нужны нашей стране, чтобы она динамично развивалась, шла вперед, чтобы вокруг вас происходили по-настоящему большие перемены", - сказал Путин.
https://ria.ru/20210708/putin-1740428995.html
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россия, владимир путин, общество
Путин заявил, что новаторские предложения нужны для развития
13:44 08.07.2021 (обновлено: 13:54 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время с приветствия участников конференции руководителей прокуратур европейских государств
Президент РФ Владимир Путин во время с приветствия участников конференции руководителей прокуратур европейских государств - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Новаторские предложения нужны стране для развития, заявил Путин

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что России для развития нужны новаторские предложения.
По видеосвязи президент подключился к встрече с финалистами конкурса "Большие перемены" в режиме видеоконференции. Он поприветствовал участников финала, отметив, что к большой команде конкурса впервые присоединились ученики 5-7 классов.
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Он также поприветствовал школьников всех возрастов и студентов колледжей, которые приняли для себя важное взрослое решение участвовать в "Большой перемене", а это 2,5 миллиона юных граждан со всей России.
Глава государства отметил, что конкурс помогает проявить себя, способности, таланты, которые есть у каждого ребенка, подростка. По его словам, девиз конкурса передает его уникальность, особое отношение к детям: идеи не оценивают, а ценят.
"Не случайно в рамках конкурса вам предложили спроектировать школу будущего, представить, какой она должна быть в следующем десятилетии или даже в середине 21 века. Такие новаторские предложения интересные нужны нашей стране, чтобы она динамично развивалась, шла вперед, чтобы вокруг вас происходили по-настоящему большие перемены", - сказал Путин.
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