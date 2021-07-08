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Путин поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности
Путин поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности - РИА Новости, 08.07.2021
Путин поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности, отметив, что поддержка семьи - это главная опора в жизни и составляющая... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T13:40
2021-07-08T14:14
россия
день семьи, любви и верности в россии
владимир путин
общество
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности, отметив, что поддержка семьи - это главная опора в жизни и составляющая успеха."Сегодня в России мы отмечаем День семьи, любви, верности. Я поздравляю с этим замечательным праздником вас и ваших близких. Обязательно сохраняйте тепло и душевность в ваших отношениях. Берегите традиции и ценности, которые всегда, во все исторические эпохи особо почитались в нашей стране, потому что поддержка родных, близких, друзей - главная опора в жизни и составляющая любого успеха", - сказал Путин на встрече с финалистами Всероссийского конкурса "Большая перемена".Президент подчеркнул, что родные всегда верят в детей и точно знают, что все у них обязательно получится.
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россия, день семьи, любви и верности в россии, владимир путин, общество
Путин поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности
13:40 08.07.2021 (обновлено: 14:14 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с финалистами Всероссийского конкурса "Большая перемена"
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с финалистами Всероссийского конкурса Большая перемена - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин назвал поддержку семьи главной опорой при достижении успеха

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности, отметив, что поддержка семьи - это главная опора в жизни и составляющая успеха.
"Сегодня в России мы отмечаем День семьи, любви, верности. Я поздравляю с этим замечательным праздником вас и ваших близких. Обязательно сохраняйте тепло и душевность в ваших отношениях. Берегите традиции и ценности, которые всегда, во все исторические эпохи особо почитались в нашей стране, потому что поддержка родных, близких, друзей - главная опора в жизни и составляющая любого успеха", - сказал Путин на встрече с финалистами Всероссийского конкурса "Большая перемена".
Президент подчеркнул, что родные всегда верят в детей и точно знают, что все у них обязательно получится.
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