https://ria.ru/20210708/putin-1740428995.html

Путин поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности

Путин поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности - РИА Новости, 08.07.2021

Путин поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности, отметив, что поддержка семьи - это главная опора в жизни и составляющая... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T13:40

2021-07-08T13:40

2021-07-08T14:14

россия

день семьи, любви и верности в россии

владимир путин

общество

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности, отметив, что поддержка семьи - это главная опора в жизни и составляющая успеха."Сегодня в России мы отмечаем День семьи, любви, верности. Я поздравляю с этим замечательным праздником вас и ваших близких. Обязательно сохраняйте тепло и душевность в ваших отношениях. Берегите традиции и ценности, которые всегда, во все исторические эпохи особо почитались в нашей стране, потому что поддержка родных, близких, друзей - главная опора в жизни и составляющая любого успеха", - сказал Путин на встрече с финалистами Всероссийского конкурса "Большая перемена".Президент подчеркнул, что родные всегда верят в детей и точно знают, что все у них обязательно получится.

https://ria.ru/20210708/prazdnik-1740067126.html

россия

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2021

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россия, день семьи, любви и верности в россии, владимир путин, общество