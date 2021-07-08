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Пушков ответил на слова украинского экс-дипломата об отсутствии союзников
Пушков ответил на слова украинского экс-дипломата об отсутствии союзников - РИА Новости, 08.07.2021
Пушков ответил на слова украинского экс-дипломата об отсутствии союзников
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание украинского экс-дипломата Александра Чалого о союзниках Киева. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T01:56
2021-07-08T01:56
александр чалый
алексей пушков
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание украинского экс-дипломата Александра Чалого о союзниках Киева.Ранее Чалый заявил, что сейчас у Украины нет союзников, при этом в случае военного конфликта ей придется рассчитывать только на себя.Как отметил Пушков, это "на редкость реалистичная оценка геополитического положения Украины". "Это верно: ни Франция, ни ФРГ, ни США не готовы воевать за Украину", - написал сенатор в своем Telegram.По его словам, президенту страны Владимиру Зеленскому надо расстаться с иллюзиями, если они у него есть."Украина на деле - одна, с ненадежными партнерами типа Литвы, которая готова вместе с Киевом закатывать истерики в ПАСЕ и требовать новых санкций против России, но вряд ли способны на большее", - заключил Пушков.
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александр чалый, алексей пушков, владимир зеленский, украина, в мире
Пушков ответил на слова украинского экс-дипломата об отсутствии союзников
01:56 08.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сенатор Пушков прокомментировал слова украинского экс-дипломата об отсутствии союзников

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание украинского экс-дипломата Александра Чалого о союзниках Киева.
Ранее Чалый заявил, что сейчас у Украины нет союзников, при этом в случае военного конфликта ей придется рассчитывать только на себя.
Как отметил Пушков, это "на редкость реалистичная оценка геополитического положения Украины". "Это верно: ни Франция, ни ФРГ, ни США не готовы воевать за Украину", - написал сенатор в своем Telegram.
По его словам, президенту страны Владимиру Зеленскому надо расстаться с иллюзиями, если они у него есть.
"Украина на деле - одна, с ненадежными партнерами типа Литвы, которая готова вместе с Киевом закатывать истерики в ПАСЕ и требовать новых санкций против России, но вряд ли способны на большее", - заключил Пушков.
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