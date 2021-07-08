https://ria.ru/20210708/pushkov-1740363689.html

Пушков ответил на слова украинского экс-дипломата об отсутствии союзников

Пушков ответил на слова украинского экс-дипломата об отсутствии союзников - РИА Новости, 08.07.2021

Пушков ответил на слова украинского экс-дипломата об отсутствии союзников

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание украинского экс-дипломата Александра Чалого о союзниках Киева. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T01:56

2021-07-08T01:56

2021-07-08T01:56

александр чалый

алексей пушков

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание украинского экс-дипломата Александра Чалого о союзниках Киева.Ранее Чалый заявил, что сейчас у Украины нет союзников, при этом в случае военного конфликта ей придется рассчитывать только на себя.Как отметил Пушков, это "на редкость реалистичная оценка геополитического положения Украины". "Это верно: ни Франция, ни ФРГ, ни США не готовы воевать за Украину", - написал сенатор в своем Telegram.По его словам, президенту страны Владимиру Зеленскому надо расстаться с иллюзиями, если они у него есть."Украина на деле - одна, с ненадежными партнерами типа Литвы, которая готова вместе с Киевом закатывать истерики в ПАСЕ и требовать новых санкций против России, но вряд ли способны на большее", - заключил Пушков.

https://ria.ru/20210327/ukraina-1603115344.html

украина

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александр чалый, алексей пушков, владимир зеленский, украина, в мире