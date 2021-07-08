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Постпред Крыма допустил вероятность провокации Запада в Азовском море
Постпред Крыма допустил вероятность провокации Запада в Азовском море - РИА Новости, 08.07.2021
Постпред Крыма допустил вероятность провокации Запада в Азовском море
Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что следующей провокацией западных стран у... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T07:00
2021-07-08T07:00
азовское море
георгий мурадов
республика крым
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что следующей провокацией западных стран у берегов полуострова может стать попытка прохода военных кораблей через Керченский пролив в Азовское море.Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб, комментируя инцидент с эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что корабли ВМС страны продолжат заходить в "территориальные воды Украины".По его словам, подобные попытки будут истрактованы Россией как нарушение суверенитета РФ и принципов международного морского права."Азовское море – это внутреннее море России и Украины, поэтому только с согласия обеих сторон туда могут заходить военные корабли", – подчеркнул постпред.В конце июня Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что провокация с участием Defender сразу после саммита Россия – США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Он отметил, что в этой провокации в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы – их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных. Президент отметил, что военное освоение территории соседней Украины вызывает глубокое беспокойство России – это касается реальных жизненных интересов страны и народа.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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азовское море, георгий мурадов, республика крым, в мире
Постпред Крыма допустил вероятность провокации Запада в Азовском море
07:00 08.07.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкБерег Азовского моря
Берег Азовского моря - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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Постпред Крыма Георгий Мурадов допустил вероятность провокации Запада в Азовском море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что следующей провокацией западных стран у берегов полуострова может стать попытка прохода военных кораблей через Керченский пролив в Азовское море.
Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб, комментируя инцидент с эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что корабли ВМС страны продолжат заходить в "территориальные воды Украины".
"Провокационные действия будут продолжаться и ситуация умышленно нагнетаться. К концу августа стоит ожидать новых провокаций, учитывая проведение в это время на Украине так называемого международного саммита "Крымская платформа". Нам надо очень внимательно следить за провокациями в акватории Азовского моря, попытками заходов натовских кораблей через Керченский пролив в украинские порты Мариуполь и Бердянск со ссылкой на то, что они имеют на это полное право", - сказал Мурадов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
По его словам, подобные попытки будут истрактованы Россией как нарушение суверенитета РФ и принципов международного морского права.
"Азовское море – это внутреннее море России и Украины, поэтому только с согласия обеих сторон туда могут заходить военные корабли", – подчеркнул постпред.
В конце июня Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.
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Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что провокация с участием Defender сразу после саммита РоссияСША была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Он отметил, что в этой провокации в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы – их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных. Президент отметил, что военное освоение территории соседней Украины вызывает глубокое беспокойство России – это касается реальных жизненных интересов страны и народа.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
Азовское мореГеоргий МурадовРеспублика КрымВ мире
 
 
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