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Лавров заявил о провале миссии США в Афганистане

Лавров заявил о провале миссии США в Афганистане - РИА Новости, 08.07.2021

Лавров заявил о провале миссии США в Афганистане

США выводят свои войска из Афганистана, фактически признав свое поражение, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T06:02

2021-07-08T06:02

2021-07-08T06:18

сергей лавров

афганистан

талибан

сша

в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 8 июл – РИА Новости. США выводят свои войска из Афганистана, фактически признав свое поражение, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.При этом глава МИД отметил, что угроза терактов в Афганистане в свете вывода американского контингента растет. По его словам, это связано с нежеланием афганского правительства формировать переходную власть, на что была соответствующая договоренность, а также тем, что Вашингтон оставляет возможность силового решения ситуации в этой стране.Лавров также сообщил, что ОДКБ немедленно рассмотрит возможность помощи Таджикистану в случае нападения боевиков из Афганистана. "Если будет нападение на Таджикистан, это будет немедленно предметом рассмотрения ОДКБ", - сказал он.Министр подчеркнул, что в результате пробуксовки в политическом процессе в Афганистане образуются ниши, куда втягиваются боевики "Исламского государства"*. "Причем "Исламское государство"* целенаправленно располагается в северных провинциях Афганистана, на границах с нашими союзники", - заметил он.Ранее Лавров заявил о стремительно ухудшении ситуации в Афганистане. Москва, подчеркнул Лавров, сделает все, чтобы пресечь любую агрессию против союзников по ОДКБ, в том числе задействует свою военную базу на таджикско-афганской границе.Ранее США объявили, что вывели войска из Афганистана уже на 90%. Планируется завершить вывод войск до конца августа.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками радикального движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность растет на фоне обещаний США до 11 сентября вывести все войска из республики.В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает уход иностранного контингента, обмен пленными и начало межафганского диалога.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210707/afganistan-1740325094.html

https://ria.ru/20210707/afganistan-1740255131.html

афганистан

сша

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сергей лавров, афганистан, талибан, сша, в мире