https://ria.ru/20210708/proisshestviya-1740416339.html

В Рязани подростков заподозрили в убийстве двух бомжей

В Рязани подростков заподозрили в убийстве двух бомжей - РИА Новости, 08.07.2021

В Рязани подростков заподозрили в убийстве двух бомжей

Двух рязанских подростков подозревают в убийстве двух бомжей, сообщает СУСК РФ по Рязанской области. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T12:35

2021-07-08T12:35

2021-07-08T12:35

россия

рязань

рязанская область

происшествия

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РЯЗАНЬ, 8 июл - РИА Новости. Двух рязанских подростков подозревают в убийстве двух бомжей, сообщает СУСК РФ по Рязанской области.По данным управления, тела двух мужчин с признаками насильственной смерти были найдены 6 июля в водоеме между улицами Чернышевского и Голенчинская в Рязани. Следователями было возбуждено уголовное дело об убийстве (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ)."Установлено, что к совершению преступления причастны двое рязанцев 17 и 16 лет. Пятого июля 2021 года подростки избили, а затем столкнули в воду двух мужчин без определенного места жительства", - значится в сообщении.Уточняется, что подозреваемые задержаны, от них получены признательные показания. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20210707/iznasilovanie-1740305014.html

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россия, рязань, рязанская область, происшествия