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В Рязани подростков заподозрили в убийстве двух бомжей
В Рязани подростков заподозрили в убийстве двух бомжей - РИА Новости, 08.07.2021
В Рязани подростков заподозрили в убийстве двух бомжей
Двух рязанских подростков подозревают в убийстве двух бомжей, сообщает СУСК РФ по Рязанской области. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T12:35
2021-07-08T12:35
россия
рязань
рязанская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 8 июл - РИА Новости. Двух рязанских подростков подозревают в убийстве двух бомжей, сообщает СУСК РФ по Рязанской области.По данным управления, тела двух мужчин с признаками насильственной смерти были найдены 6 июля в водоеме между улицами Чернышевского и Голенчинская в Рязани. Следователями было возбуждено уголовное дело об убийстве (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ)."Установлено, что к совершению преступления причастны двое рязанцев 17 и 16 лет. Пятого июля 2021 года подростки избили, а затем столкнули в воду двух мужчин без определенного места жительства", - значится в сообщении.Уточняется, что подозреваемые задержаны, от них получены признательные показания. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
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россия, рязань, рязанская область, происшествия
В Рязани подростков заподозрили в убийстве двух бомжей
12:35 08.07.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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В Рязани подростков подозревают в убийстве двух бомжей

Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 8 июл - РИА Новости. Двух рязанских подростков подозревают в убийстве двух бомжей, сообщает СУСК РФ по Рязанской области.
По данным управления, тела двух мужчин с признаками насильственной смерти были найдены 6 июля в водоеме между улицами Чернышевского и Голенчинская в Рязани. Следователями было возбуждено уголовное дело об убийстве (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ).
"Установлено, что к совершению преступления причастны двое рязанцев 17 и 16 лет. Пятого июля 2021 года подростки избили, а затем столкнули в воду двух мужчин без определенного места жительства", - значится в сообщении.
Уточняется, что подозреваемые задержаны, от них получены признательные показания. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
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