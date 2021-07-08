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Демобилизовавшийся солдат "заминировал" самолет S7
Демобилизовавшийся солдат "заминировал" самолет S7 - РИА Новости, 08.07.2021
Демобилизовавшийся солдат "заминировал" самолет S7
Ложное сообщение о минировании самолета, готовившегося к вылету из Благовещенска в Москву, поступило от демобилизовавшегося солдата-срочника со странным... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T08:40
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s7 airlines
москва
благовещенск
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 июл — РИА Новости. Ложное сообщение о минировании самолета, готовившегося к вылету из Благовещенска в Москву, поступило от демобилизовавшегося солдата-срочника со странным чувством юмора, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности начальника местного линейного отдела МВД на транспорте Александр Храмов.Ранее Минтранс региона сообщил, что рейс авиакомпании S7-3062 задержан в аэропорту вылета из-за заявления одного из пассажиров. Людей, самолет, багаж и коммерческий груз в итоге досматривали повторно. После проверки взрывного устройства на борту не нашли."Проводится проверка в отношении гражданина 2000 года рождения, он следовал домой из воинской части, отслужил. Объяснил, что шутка у него такая", — пояснил собеседник агентства.Шутника сняли с рейса, в Москву улетели 199 пассажиров.
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s7 airlines, москва, благовещенск, происшествия
Демобилизовавшийся солдат "заминировал" самолет S7
08:40 08.07.2021 (обновлено: 12:23 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Светлана МайороваАэропорт Благовещенск
Аэропорт Благовещенск - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Светлана Майорова

Ложное сообщение о минировании самолета S7 поступило от демобилизовавшегося солдата

Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 июл — РИА Новости. Ложное сообщение о минировании самолета, готовившегося к вылету из Благовещенска в Москву, поступило от демобилизовавшегося солдата-срочника со странным чувством юмора, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности начальника местного линейного отдела МВД на транспорте Александр Храмов.
Ранее Минтранс региона сообщил, что рейс авиакомпании S7-3062 задержан в аэропорту вылета из-за заявления одного из пассажиров. Людей, самолет, багаж и коммерческий груз в итоге досматривали повторно. После проверки взрывного устройства на борту не нашли.
"Проводится проверка в отношении гражданина 2000 года рождения, он следовал домой из воинской части, отслужил. Объяснил, что шутка у него такая", — пояснил собеседник агентства.
Шутника сняли с рейса, в Москву улетели 199 пассажиров.
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