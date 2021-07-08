https://ria.ru/20210708/proekt-1740436672.html

Более 8 тысяч заявок в проект "Наше дерево" поступило от москвичей

Более 8 тысяч заявок в проект "Наше дерево" поступило от москвичей - РИА Новости, 08.07.2021

Более 8 тысяч заявок в проект "Наше дерево" поступило от москвичей

Более 8 тысяч заявок от москвичей поступило на участие в проекте "Наше дерево", который пройдет осенью, говорится на официальном портале мэра и правительства... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T08:07

2021-07-08T08:07

2021-07-08T14:09

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

общество

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Более 8 тысяч заявок от москвичей поступило на участие в проекте "Наше дерево", который пройдет осенью, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.Проект "Наше дерево" начали реализовывать в 2019 году. Благодаря ему у родителей появилась возможность посадить именное дерево в одном из парков столицы в честь рождения ребенка. Выбрать породу дерева и зону высадки можно на сайте mos.ru."Семейно-экологический проект "Наше дерево" появился несколько лет назад и за короткое время стал одним из самых популярных городских проектов у москвичей. За два года его существования по заявкам горожан высажено почти 7,5 тысячи деревьев, а на осень этого года молодые родители забронировали свыше 8,4 тысячи саженцев", - приводятся на сайте слова заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.Отмечается, что самым популярным в этом году деревом стала липа мелколистная - ее саженцы бронировали более 4200 раз. Кроме того, почти 2700 заявок оставили на сосны, клены и рябины.

https://ria.ru/20201209/moskva-1588337445.html

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городское хозяйство москвы, петр бирюков, общество