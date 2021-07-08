Более 8 тысяч заявок в проект "Наше дерево" поступило от москвичей
08:07 08.07.2021 (обновлено: 14:09 08.07.2021)
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСаженцы хвойных деревьев в заложенном лесопитомнике на берегу Байкала
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Более 8 тысяч заявок от москвичей поступило на участие в проекте "Наше дерево", который пройдет осенью, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
Проект "Наше дерево" начали реализовывать в 2019 году. Благодаря ему у родителей появилась возможность посадить именное дерево в одном из парков столицы в честь рождения ребенка. Выбрать породу дерева и зону высадки можно на сайте mos.ru.
"Семейно-экологический проект "Наше дерево" появился несколько лет назад и за короткое время стал одним из самых популярных городских проектов у москвичей. За два года его существования по заявкам горожан высажено почти 7,5 тысячи деревьев, а на осень этого года молодые родители забронировали свыше 8,4 тысячи саженцев", - приводятся на сайте слова заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.
Отмечается, что самым популярным в этом году деревом стала липа мелколистная - ее саженцы бронировали более 4200 раз. Кроме того, почти 2700 заявок оставили на сосны, клены и рябины.
"Саженцы появятся на 25 природных территориях, среди них Москворецкий и Тропаревский лесопарки, Битцевский лес, природный заказник "Долина реки Сетунь". Высадка деревьев начнется в сентябре и продлится до конца осени. Также москвичи уже сейчас могут подать заявки на высадку деревьев весной 2022 года", - добавляется в сообщении.