Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210708/proekt-1740436672.html
Более 8 тысяч заявок в проект "Наше дерево" поступило от москвичей
Более 8 тысяч заявок в проект "Наше дерево" поступило от москвичей - РИА Новости, 08.07.2021
Более 8 тысяч заявок в проект "Наше дерево" поступило от москвичей
Более 8 тысяч заявок от москвичей поступило на участие в проекте "Наше дерево", который пройдет осенью, говорится на официальном портале мэра и правительства... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T08:07
2021-07-08T14:09
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/38551/03/385510357_0:1257:1320:2000_1920x0_80_0_0_062b610c41e26fce57eb399aff4a7d42.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Более 8 тысяч заявок от москвичей поступило на участие в проекте "Наше дерево", который пройдет осенью, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.Проект "Наше дерево" начали реализовывать в 2019 году. Благодаря ему у родителей появилась возможность посадить именное дерево в одном из парков столицы в честь рождения ребенка. Выбрать породу дерева и зону высадки можно на сайте mos.ru."Семейно-экологический проект "Наше дерево" появился несколько лет назад и за короткое время стал одним из самых популярных городских проектов у москвичей. За два года его существования по заявкам горожан высажено почти 7,5 тысячи деревьев, а на осень этого года молодые родители забронировали свыше 8,4 тысячи саженцев", - приводятся на сайте слова заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.Отмечается, что самым популярным в этом году деревом стала липа мелколистная - ее саженцы бронировали более 4200 раз. Кроме того, почти 2700 заявок оставили на сосны, клены и рябины.
https://ria.ru/20201209/moskva-1588337445.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/38551/03/385510357_0:1010:1320:2000_1920x0_80_0_0_d2403580a9d5433b3b3717e783533646.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
городское хозяйство москвы, петр бирюков, общество

Более 8 тысяч заявок в проект "Наше дерево" поступило от москвичей

08:07 08.07.2021 (обновлено: 14:09 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСаженцы хвойных деревьев в заложенном лесопитомнике на берегу Байкала
Саженцы хвойных деревьев в заложенном лесопитомнике на берегу Байкала - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Более 8 тысяч заявок от москвичей поступило на участие в проекте "Наше дерево", который пройдет осенью, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
Проект "Наше дерево" начали реализовывать в 2019 году. Благодаря ему у родителей появилась возможность посадить именное дерево в одном из парков столицы в честь рождения ребенка. Выбрать породу дерева и зону высадки можно на сайте mos.ru.
"Семейно-экологический проект "Наше дерево" появился несколько лет назад и за короткое время стал одним из самых популярных городских проектов у москвичей. За два года его существования по заявкам горожан высажено почти 7,5 тысячи деревьев, а на осень этого года молодые родители забронировали свыше 8,4 тысячи саженцев", - приводятся на сайте слова заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.
Отмечается, что самым популярным в этом году деревом стала липа мелколистная - ее саженцы бронировали более 4200 раз. Кроме того, почти 2700 заявок оставили на сосны, клены и рябины.
"Саженцы появятся на 25 природных территориях, среди них Москворецкий и Тропаревский лесопарки, Битцевский лес, природный заказник "Долина реки Сетунь". Высадка деревьев начнется в сентябре и продлится до конца осени. Также москвичи уже сейчас могут подать заявки на высадку деревьев весной 2022 года", - добавляется в сообщении.
Петровский парк в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря 2020, 09:30Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Более 5 тысяч деревьев высадили в парках Москвы по проекту "Наше дерево"
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПетр БирюковОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:27В Казахстане задержали медработников за продажу паспортов вакцинации
08:26В Курске девятилетний мальчик ушел гулять и пропал
08:21"Ростех" разработает парашюты для многоразовых ракет
08:13В правительстве Бурятии заявили, что локдаун снизил заболеваемость
08:12В московских поликлиниках увеличили точность диагнозов с помощью ИИ
08:10В Мексике потребовали расследовать тайную передачу денег брату президента
08:03Бурятия с 12 июля отменит локдаун
08:00Выложили карты на стол. Для чего Польша заманивает белорусов
07:45Задержанные американцы назвали цель нападения на президента Гаити
07:17Мать Винника просит правительство Греции вернуть сына к детям в Россию
07:13Мать Винника рассказала об условиях содержания сына во французской тюрьме
07:11Россияне рассказали, к чему приводят напряженные отношения с начальством
07:08Мать Винника рассказала, когда его освободят из тюрьмы во Франции
06:38Подозреваемых в убийстве президента Гаити задержали в посольстве Тайваня
06:35Эксперты объяснили, как безопасно заказывать услуги в интернете
06:24Пострадавшие при ЧП с самолетом в ЯНАО находятся в реанимации
06:21В МИД России рассказали об одной из наиболее острых проблем Ливии
06:20Россияне потратили 6,7 миллиарда рублей на детские туры с кешбэком
06:19МВД предложило отменить разрешения на временное проживание иностранцев
06:18Генерал сообщил, сколько "граждан женского пола" поступят в военные вузы
Лента новостейМолния