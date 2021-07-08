https://ria.ru/20210708/premiya-1740508197.html

Карта Альфа-Банка получила премию Frank Cards & Reward Award 2021

Карта Альфа-Банка получила премию Frank Cards & Reward Award 2021 - РИА Новости, 08.07.2021

Карта Альфа-Банка получила премию Frank Cards & Reward Award 2021

Альфа-Банк получил премию Frank Cards & Reward Award 2021 за карту "100 дней без %" в номинации "Высокая лояльность клиентов", сообщает пресс-служба кредитной... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T19:19

2021-07-08T19:19

2021-07-08T19:19

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альфа-банк

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 8 июл – РИА новости. Альфа-Банк получил премию Frank Cards & Reward Award 2021 за карту "100 дней без %" в номинации "Высокая лояльность клиентов", сообщает пресс-служба кредитной организации.Награда присуждена по итогам исследования Frank RG "Банковские карты и reward-программы в России 2021". Карта "100 дней без %" уже не первый раз получает награду, ранее она была удостоена премии FINAWARD за "честный 100-дневный льготный период карты и возможность снятия наличных без комиссии". Frank RG отметили наградой также Детскую карту Альфа-Банка как "самую выгодную" за высокий доход при минимальных ежемесячных тратах. Для исследования Frank RG изучили 894 кредитные и дебетовые карты 33 основных российских банков. Это 97% рынка кредитных и 93% рынка дебетовых карт по объему портфелей. В числе заметных трендов аналитики отметили, что льготный период — главный фактор при выборе кредитной карты. Ключевыми факторами выбора остаются стоимость обслуживания карты и бонусная программа.

https://ria.ru/20210625/nagrady-1738151103.html

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россия, москва, альфа-банк, новости компаний - экономика