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Карта Альфа-Банка получила премию Frank Cards & Reward Award 2021
Карта Альфа-Банка получила премию Frank Cards & Reward Award 2021 - РИА Новости, 08.07.2021
Карта Альфа-Банка получила премию Frank Cards & Reward Award 2021
Альфа-Банк получил премию Frank Cards & Reward Award 2021 за карту "100 дней без %" в номинации "Высокая лояльность клиентов", сообщает пресс-служба кредитной... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T19:19
2021-07-08T19:19
2021-07-08T19:19
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МОСКВА, 8 июл – РИА новости. Альфа-Банк получил премию Frank Cards & Reward Award 2021 за карту "100 дней без %" в номинации "Высокая лояльность клиентов", сообщает пресс-служба кредитной организации.Награда присуждена по итогам исследования Frank RG "Банковские карты и reward-программы в России 2021". Карта "100 дней без %" уже не первый раз получает награду, ранее она была удостоена премии FINAWARD за "честный 100-дневный льготный период карты и возможность снятия наличных без комиссии". Frank RG отметили наградой также Детскую карту Альфа-Банка как "самую выгодную" за высокий доход при минимальных ежемесячных тратах. Для исследования Frank RG изучили 894 кредитные и дебетовые карты 33 основных российских банков. Это 97% рынка кредитных и 93% рынка дебетовых карт по объему портфелей. В числе заметных трендов аналитики отметили, что льготный период — главный фактор при выборе кредитной карты. Ключевыми факторами выбора остаются стоимость обслуживания карты и бонусная программа.
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