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Карта Альфа-Банка получила премию Frank Cards & Reward Award 2021
Карта Альфа-Банка получила премию Frank Cards & Reward Award 2021 - РИА Новости, 08.07.2021
Карта Альфа-Банка получила премию Frank Cards & Reward Award 2021
Альфа-Банк получил премию Frank Cards & Reward Award 2021 за карту "100 дней без %" в номинации "Высокая лояльность клиентов", сообщает пресс-служба кредитной... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T19:19
2021-07-08T19:19
россия
москва
альфа-банк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 8 июл – РИА новости. Альфа-Банк получил премию Frank Cards &amp; Reward Award 2021 за карту "100 дней без %" в номинации "Высокая лояльность клиентов", сообщает пресс-служба кредитной организации.Награда присуждена по итогам исследования Frank RG "Банковские карты и reward-программы в России 2021". Карта "100 дней без %" уже не первый раз получает награду, ранее она была удостоена премии FINAWARD за "честный 100-дневный льготный период карты и возможность снятия наличных без комиссии". Frank RG отметили наградой также Детскую карту Альфа-Банка как "самую выгодную" за высокий доход при минимальных ежемесячных тратах. Для исследования Frank RG изучили 894 кредитные и дебетовые карты 33 основных российских банков. Это 97% рынка кредитных и 93% рынка дебетовых карт по объему портфелей. В числе заметных трендов аналитики отметили, что льготный период — главный фактор при выборе кредитной карты. Ключевыми факторами выбора остаются стоимость обслуживания карты и бонусная программа.
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россия, москва, альфа-банк, новости компаний - экономика

Карта Альфа-Банка получила премию Frank Cards & Reward Award 2021

19:19 08.07.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 8 июл – РИА новости. Альфа-Банк получил премию Frank Cards & Reward Award 2021 за карту "100 дней без %" в номинации "Высокая лояльность клиентов", сообщает пресс-служба кредитной организации.
Награда присуждена по итогам исследования Frank RG "Банковские карты и reward-программы в России 2021".
Карта "100 дней без %" уже не первый раз получает награду, ранее она была удостоена премии FINAWARD за "честный 100-дневный льготный период карты и возможность снятия наличных без комиссии".
Frank RG отметили наградой также Детскую карту Альфа-Банка как "самую выгодную" за высокий доход при минимальных ежемесячных тратах.
Для исследования Frank RG изучили 894 кредитные и дебетовые карты 33 основных российских банков. Это 97% рынка кредитных и 93% рынка дебетовых карт по объему портфелей. В числе заметных трендов аналитики отметили, что льготный период — главный фактор при выборе кредитной карты. Ключевыми факторами выбора остаются стоимость обслуживания карты и бонусная программа.
Альфа-банк - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 14:36
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РоссияМоскваАльфа-банкНовости компаний - Экономика
 
 
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