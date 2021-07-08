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Священник рассказал о судьбе Дня семьи, любви и верности в России
Священник рассказал о судьбе Дня семьи, любви и верности в России - РИА Новости, 08.07.2021
Священник рассказал о судьбе Дня семьи, любви и верности в России
День семьи, любви и верности является удачным соединением государственного и церковного праздника, рассказал РИА Новости известный церковный публицист... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T07:28
2021-07-08T07:28
2021-07-08T07:28
религия и мировоззрение
россия
день святой троицы
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. День семьи, любви и верности является удачным соединением государственного и церковного праздника, рассказал РИА Новости известный церковный публицист протоиерей Максим Первозванский.По мнению отца Максима, в случае с Днем семьи, любви и верности, который отмечается в России с 2008 года и приурочен ко дню памяти муромских святых, "органически соединяются нравственные ориентиры государства, народная традиция празднования и церковная история". Священник также отметил, что церковь до сих пор с трудом возвращается к исконным традициям празднования. Например, "даже после возвращения Рождества в число государственных праздников, оно продолжает быть в народном сознании праздником второстепенным, вытесненным Новым годом. Хотя атрибутика – елка и традиция не спать всю ночь – была позаимствована у церкви"."Главное – чтобы у праздника всегда было духовное наполнение. Ведь, если праздник не приобретает христианского наполнения, то он обязательно становится языческим, причем на примитивном, магическом, уровне", – подчеркнул протоирей.
https://ria.ru/20210707/blagovernye-1740146581.html
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россия, день святой троицы
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. День семьи, любви и верности является удачным соединением государственного и церковного праздника, рассказал РИА Новости известный церковный публицист протоиерей Максим Первозванский.
"В современной церковной практике отсутствуют традиции празднования за пределами храма. Это связано с тем, что утрачены традиции, которые были раньше, а нового мы пока не нажили. Инициатива устраивать на день памяти святых Петра и Февронии различные праздничные мероприятия и концерты, на мой взгляд, максимально позитивная. Это будет способствовать тому, что светский праздник приживется в сознании людей", – сказал отец Максим Первозванский.
По мнению отца Максима, в случае с Днем семьи, любви и верности, который отмечается в России
с 2008 года и приурочен ко дню памяти муромских святых, "органически соединяются нравственные ориентиры государства, народная традиция празднования и церковная история".
Священник также отметил, что церковь до сих пор с трудом возвращается к исконным традициям празднования. Например, "даже после возвращения Рождества в число государственных праздников, оно продолжает быть в народном сознании праздником второстепенным, вытесненным Новым годом. Хотя атрибутика – елка и традиция не спать всю ночь – была позаимствована у церкви".
"Главное – чтобы у праздника всегда было духовное наполнение. Ведь, если праздник не приобретает христианского наполнения, то он обязательно становится языческим, причем на примитивном, магическом, уровне", – подчеркнул протоирей.