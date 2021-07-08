https://ria.ru/20210708/prazdnik-1740334769.html

Священник рассказал о судьбе Дня семьи, любви и верности в России

Священник рассказал о судьбе Дня семьи, любви и верности в России - РИА Новости, 08.07.2021

Священник рассказал о судьбе Дня семьи, любви и верности в России

День семьи, любви и верности является удачным соединением государственного и церковного праздника, рассказал РИА Новости известный церковный публицист... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T07:28

2021-07-08T07:28

2021-07-08T07:28

религия и мировоззрение

россия

день святой троицы

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. День семьи, любви и верности является удачным соединением государственного и церковного праздника, рассказал РИА Новости известный церковный публицист протоиерей Максим Первозванский.По мнению отца Максима, в случае с Днем семьи, любви и верности, который отмечается в России с 2008 года и приурочен ко дню памяти муромских святых, "органически соединяются нравственные ориентиры государства, народная традиция празднования и церковная история". Священник также отметил, что церковь до сих пор с трудом возвращается к исконным традициям празднования. Например, "даже после возвращения Рождества в число государственных праздников, оно продолжает быть в народном сознании праздником второстепенным, вытесненным Новым годом. Хотя атрибутика – елка и традиция не спать всю ночь – была позаимствована у церкви"."Главное – чтобы у праздника всегда было духовное наполнение. Ведь, если праздник не приобретает христианского наполнения, то он обязательно становится языческим, причем на примитивном, магическом, уровне", – подчеркнул протоирей.

https://ria.ru/20210707/blagovernye-1740146581.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, день святой троицы