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В Челябинской области населенным пунктам угрожают три природных пожара
В Челябинской области населенным пунктам угрожают три природных пожара - РИА Новости, 08.07.2021
В Челябинской области населенным пунктам угрожают три природных пожара
Три природных пожара действуют в Челябинской области на площади 916 гектаров, есть угроза населенным пунктам, сообщает МЧС России. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T22:32
2021-07-08T22:32
2021-07-08T23:08
россия
бе-200
ми-8
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
челябинская область
происшествия
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Три природных пожара действуют в Челябинской области на площади 916 гектаров, есть угроза населенным пунктам, сообщает МЧС России."На территории Челябинской области сложилась обстановка с природными пожарами в трех муниципальных районах – Увельском, Карталинском и Нагайбакском. Действует 3 очага лесных пожаров на площади 916 га. Сильный ветер и сухая жаркая погода способствуют быстрому распространению огня и осложняют тушение.", - говорится в сообщении.Отмечается, что удалось не допустить распространения огня на населенные пункты Дуванкуль и Увелка Увельского муниципального района. Угрозы жилым домам нет."Для защиты населенных пунктов Новокаолиновый, Запасное, Джабык, которые находятся в 5-ти километровой зоне от 4 населенных пунктов, где сохраняется угроза распространения огня, привлечена авиации МЧС России (самолет Бе-200 и вертолет Ми-8)", - подчеркивается в сообщении.Проводится оповещение населения, при необходимости эвакуации в готовности автобусы и пункты временного размещения. Также на место направлены сводные мобильные отряды ГУ МЧС РФ по Челябинской области и Уральского учебно-спасательного центра МЧС. Всего для ликвидации лесных пожаров привлечено 249 человек и 69 единиц техники.
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россия, бе-200, ми-8, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), челябинская область, происшествия
В Челябинской области населенным пунктам угрожают три природных пожара
22:32 08.07.2021 (обновлено: 23:08 08.07.2021)
В Челябинской области населенным пунктам угрожают три природных пожара