https://ria.ru/20210708/pozhary-1740525473.html

В Челябинской области населенным пунктам угрожают три природных пожара

В Челябинской области населенным пунктам угрожают три природных пожара - РИА Новости, 08.07.2021

В Челябинской области населенным пунктам угрожают три природных пожара

Три природных пожара действуют в Челябинской области на площади 916 гектаров, есть угроза населенным пунктам, сообщает МЧС России. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T22:32

2021-07-08T22:32

2021-07-08T23:08

россия

бе-200

ми-8

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

челябинская область

происшествия

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Три природных пожара действуют в Челябинской области на площади 916 гектаров, есть угроза населенным пунктам, сообщает МЧС России."На территории Челябинской области сложилась обстановка с природными пожарами в трех муниципальных районах – Увельском, Карталинском и Нагайбакском. Действует 3 очага лесных пожаров на площади 916 га. Сильный ветер и сухая жаркая погода способствуют быстрому распространению огня и осложняют тушение.", - говорится в сообщении.Отмечается, что удалось не допустить распространения огня на населенные пункты Дуванкуль и Увелка Увельского муниципального района. Угрозы жилым домам нет."Для защиты населенных пунктов Новокаолиновый, Запасное, Джабык, которые находятся в 5-ти километровой зоне от 4 населенных пунктов, где сохраняется угроза распространения огня, привлечена авиации МЧС России (самолет Бе-200 и вертолет Ми-8)", - подчеркивается в сообщении.Проводится оповещение населения, при необходимости эвакуации в готовности автобусы и пункты временного размещения. Также на место направлены сводные мобильные отряды ГУ МЧС РФ по Челябинской области и Уральского учебно-спасательного центра МЧС. Всего для ликвидации лесных пожаров привлечено 249 человек и 69 единиц техники.

https://ria.ru/20210705/yakutiya-1739947557.html

россия

челябинская область

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2021

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россия, бе-200, ми-8, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), челябинская область, происшествия