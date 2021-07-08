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Власти Дубая раскрыли обстоятельства мощного взрыва в порту

Власти Дубая раскрыли обстоятельства мощного взрыва в порту - РИА Новости, 08.07.2021

Власти Дубая раскрыли обстоятельства мощного взрыва в порту

Мощный взрыв в порту Дубая произошел из-за пожара на борту судна, сообщили в пресс-службе правительства эмирата. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T00:26

2021-07-08T00:26

2021-07-08T01:26

дубай (город)

в мире

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Мощный взрыв в порту Дубая произошел из-за пожара на борту судна, сообщили в пресс-службе правительства эмирата.В среду вечером на корабле в порту Дубая Джебель-Али в результате взрыва одного из контейнеров возник пожар. Правительство эмирата заявило, что никто не пострадал, возгорание удалось взять под контроль.Он также отметил, что экипаж загоревшегося судна успели своевременно эвакуировать.

дубай (город)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дубай (город), в мире