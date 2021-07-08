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Власти Дубая раскрыли обстоятельства мощного взрыва в порту
Власти Дубая раскрыли обстоятельства мощного взрыва в порту - РИА Новости, 08.07.2021
Власти Дубая раскрыли обстоятельства мощного взрыва в порту
Мощный взрыв в порту Дубая произошел из-за пожара на борту судна, сообщили в пресс-службе правительства эмирата. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T00:26
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дубай (город)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Мощный взрыв в порту Дубая произошел из-за пожара на борту судна, сообщили в пресс-службе правительства эмирата.В среду вечером на корабле в порту Дубая Джебель-Али в результате взрыва одного из контейнеров возник пожар. Правительство эмирата заявило, что никто не пострадал, возгорание удалось взять под контроль.Он также отметил, что экипаж загоревшегося судна успели своевременно эвакуировать.
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дубай (город), в мире
Власти Дубая раскрыли обстоятельства мощного взрыва в порту
00:26 08.07.2021 (обновлено: 01:26 08.07.2021)
 
© AP Photo / Kamran JebreiliВысотные здания в районах Марина и Джумейра Лейк-Тауэрс в Дубае, ОАЭ
Высотные здания в районах Марина и Джумейра Лейк-Тауэрс в Дубае, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© AP Photo / Kamran Jebreili

В контейнере загоревшегося в порту Дубая судна были легковоспламеняющиеся материалы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Мощный взрыв в порту Дубая произошел из-за пожара на борту судна, сообщили в пресс-службе правительства эмирата.
В среду вечером на корабле в порту Дубая Джебель-Али в результате взрыва одного из контейнеров возник пожар. Правительство эмирата заявило, что никто не пострадал, возгорание удалось взять под контроль.
"В одном из контейнеров (на борту судна - ред.) были легковоспламеняющиеся материалы", - заявил представитель пресс-службы телеканалу Al-Arabiya.
Он также отметил, что экипаж загоревшегося судна успели своевременно эвакуировать.
 
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