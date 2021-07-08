https://ria.ru/20210708/potok-1740476128.html
Кандидат на пост Меркель назвала "Северный поток — 2" огромной ошибкой
Кандидат на пост Меркель назвала "Северный поток — 2" огромной ошибкой - РИА Новости, 08.07.2021
Кандидат на пост Меркель назвала "Северный поток — 2" огромной ошибкой
Кандидат на пост канцлера Германии от партии "Зеленые" Анналена Бербок назвала три причины, почему она выступает против газопровода "Северный поток — 2". РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T17:09
2021-07-08T17:09
2021-07-08T18:05
россия
nord stream 2 ag
северный поток — 2
газпром
евросоюз
германия
украина
в мире
экономика
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Кандидат на пост канцлера Германии от партии "Зеленые" Анналена Бербок назвала три причины, почему она выступает против газопровода "Северный поток — 2".По ее мнению, трубопровод направлен против безопасности Украины, мешает "энергетическому суверенитету" Европы и является ошибкой с точки зрения климатической политики."Если Европа хочет добиться климатической нейтральности, то добыча природного газа в России — неправильный путь", — добавила Бербок, не уточнив, какое направление она считает верным.Кандидат от "Зеленых" неоднократно выступала против завершения возведения "Северного потока — 2". Так, по ее словам, он противоречит санкционной политике против России.Строительство газопровода близится к окончанию: в начале июня технически завершилась укладка первой нитки, вторую могут достроить за полтора-два месяца. "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России по дну Балтийского моря до Германии. Против проекта активно выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также США, продвигающие свой сжиженный природный газ в Европейский союз.Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена ранее ввела санкции против судов, достраивающих "Северный поток — 2", но не стала применять их против немецкой Nord Stream 2 AG, объяснив это нежеланием ссориться с союзниками. При этом в Вашингтоне признали, что новые ограничительные меры против трубопровода уже бессмысленны, поскольку он практически готов.В России неоднократно подчеркивали, что "Северный поток — 2" — это коммерческий проект, который нельзя политизировать. В Москве напомнили, что завершение строительства магистрали выгодно Евросоюзу и Германии. В Берлине также отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
https://ria.ru/20210630/potok-1739246569.html
https://ria.ru/20210630/udivlenie-1739149003.html
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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, газпром, евросоюз, германия, украина, в мире, экономика
Кандидат на пост Меркель назвала "Северный поток — 2" огромной ошибкой
17:09 08.07.2021 (обновлено: 18:05 08.07.2021)
Кандидат в канцлеры Германии Бербок назвала "Северный поток — 2" огромной ошибкой