https://ria.ru/20210708/postradavshie-1740468616.html
В ЯНАО рассказали о состоянии пострадавших при жесткой посадке самолета
В ЯНАО рассказали о состоянии пострадавших при жесткой посадке самолета - РИА Новости, 08.07.2021
В ЯНАО рассказали о состоянии пострадавших при жесткой посадке самолета
Переломы зафиксированы у обоих пострадавших при жесткой посадке самолета в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщили РИА Новости в четверг в... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T16:37
2021-07-08T16:37
2021-07-08T16:49
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Переломы зафиксированы у обоих пострадавших при жесткой посадке самолета в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщили РИА Новости в четверг в департаменте гражданской защиты региона."У двух пострадавших переломы конечностей", - сказали там.Ранее в региональном главке МЧС РИА Новости рассказали, что частный двухместный самолет пропал в Красноселькупском районе Ямала, на поиски воздушного судна вылетели спасатели. Воздушное судно проводило мониторинг лесопожарной обстановки. На поиски самолета вылетели вертолет Ми-8 со спасателями и самолет Ан-26. Позже спасатели обнаружили с воздуха пропавший борт. Выяснилось, что самолет дымит. Оба пострадавших обнаружены, они находятся в сознании. Пострадавшие доставлены в село Толька и осмотрены медиками.
https://ria.ru/20210708/aviakatastrofy-1740466479.html
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), общество
В ЯНАО рассказали о состоянии пострадавших при жесткой посадке самолета
16:37 08.07.2021 (обновлено: 16:49 08.07.2021)
У обоих пострадавших при жесткой посадки самолета в ЯНАО есть переломы